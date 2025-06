Jeden z jego hitów ma blisko dwa milardy wyświetleń. Teraz amerykański raper trafi na 30 lat do więzienia za zabójstwo kuzyna

Twórca „Watch Me (Whip/Nae Nae)” przyznał się do winy

Ricky Lamar Hawk, znany jako Silentó – autor światowego hitu „Watch Me (Whip/Nae Nae)” – został skazany na 30 lat więzienia za zabójstwo swojego kuzyna. Wyrok zapadł w hrabstwie DeKalb w stanie Georgia, a raper przyznał się do winy.

Szczegóły sprawy: strzały, ucieczka i dowody balistyczne

Frederick Rooks III, kuzyn Silentó, został znaleziony z wieloma ranami postrzałowymi. Na miejscu zbrodni odnaleziono łuski, a monitoring pokazał, że Silentó opuszcza miejsce zdarzenia białym BMW. Broń znaleziona przy raperze została później powiązana z kulami dzięki badaniom balistycznym.

Zarzuty i przyznanie się do winy

Silentó został oskarżony o dobrowolne zabójstwo, napaść z użyciem broni, posiadanie broni palnej podczas popełniania przestępstwa oraz ukrywanie śmierci drugiej osoby. Raper przyznał się do winy, choć tłumaczył swoje czyny długoletnimi problemami psychicznymi, które rzekomo doprowadziły go do kryzysu psychicznego.

Historia problemów psychicznych

Obrońcy wskazywali, że Silentó od lat zmagał się z chorobami psychicznymi, a w 2020 roku próbował popełnić samobójstwo. Mimo to sąd uznał, że popełnione przestępstwo zasługuje na surowy wyrok – 30 lat pozbawienia wolności.

Koniec kariery rapera?

Silentó zyskał międzynarodową sławę w 2015 roku dzięki viralowemu hitowi „Watch Me (Whip/Nae Nae)”. Po sukcesie jego kariera szybko przygasła, a w ostatnich latach częściej pojawiał się w mediach w kontekście problemów prawnych i zdrowotnych niż muzycznych sukcesów.