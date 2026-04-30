Jay-Z, Missy Elliott i Kendrick Lamar wśród najlepszych żyjących songwriterów.  Prestiżowy ranking wywołuje debatę

2026.04.30

Ranking opublikowany przez „The New York Times” wywołał ogromne poruszenie w świecie muzyki. W zestawieniu 30 najlepszych żyjących amerykańskich autorów piosenek znalazły się takie nazwiska jak Jay-Z, Missy Elliott oraz Kendrick Lamar, co ponownie rozpaliło dyskusję o roli hip-hopu w historii muzyki.

Jay-Z doceniony za storytelling i lirykę

Jay-Z został wyróżniony jako jeden z najbardziej wpływowych autorów tekstów swojego pokolenia. Jury rankingu podkreśliło jego debiutancki album „Reasonable Doubt”, określając go jako jedno z najwybitniejszych pierwszych wydawnictw w historii muzyki.

Zwrócono uwagę na jego złożone schematy rymów, wielowarstwowe metafory oraz rozwój artystyczny, który doprowadził do bardziej osobistego i introspektywnego albumu „4:44”.

Kendrick Lamar jako mistrz łączenia gatunków

Kendrick Lamar został wyróżniony za umiejętność łączenia różnych stylów muzycznych i tworzenia wielowymiarowych narracji.

Szczególnie doceniono jego utwór „i”, który łączy elementy popu, funku, soulu i muzyki gospel, pokazując szerokie spektrum jego twórczości.

Missy Elliott jako pionierka innowacji

Missy Elliott została wyróżniona jako jedna z najbardziej innowacyjnych postaci w historii hip-hopu. Jej twórczość od lat łamie schematy i redefiniuje brzmienie gatunku.

Jej wpływ na muzykę obejmuje zarówno produkcję, jak i warstwę wizualną teledysków, które często wyprzedzały swoje czasy.

Debata wokół rankingu „The New York Times”

Publikacja zestawienia wywołała szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. Fani zaczęli kwestionować brak niektórych artystów, w tym m.in. Drake’a czy J. Cole’a, co doprowadziło do gorących debat o kryteriach oceny twórczości.

Niektórzy użytkownicy zarzucali rankingowi brak obiektywizmu i pominięcie ważnych postaci współczesnej sceny rapowej.

