Jay-Z i Roc Nation nawiązali współpracę z Google Maps. Wyjątkowa trasa po Nowym Jorku śladami kariery legendy rapu

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Jay-Z wraz z Roc Nation rozpoczął obchody 30-lecia swojej kariery w hip-hopie. Jednym z najnowszych projektów jest współpraca z Google Maps, dzięki której fani mogą prześledzić najważniejsze miejsca związane z jego życiem i twórczością w Nowym Jorku.

Interaktywna mapa obejmuje około 29 lokalizacji, które odegrały kluczową rolę w rozwoju kariery rapera.

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Miejsca, które ukształtowały legendę hip-hopu

Na mapie znalazły się zarówno studia nagraniowe, jak i miejsca koncertów oraz lokalizacje związane z życiem prywatnym artysty.

Wśród nich są m.in. Jungle City, The Hit Factory, D&D Studios oraz Manhattan Center, gdzie powstawały jedne z najbardziej znanych nagrań Jay-Z.

Na liście nie zabrakło również legendarnych scen muzycznych:

Apollo Theater

Webster Hall

Radio City Music Hall

Dodano także miejsca o znaczeniu osobistym, takie jak Marcy Houses, dawne mieszkania artysty czy siedziba Roc-A-Fella.

Jay-Z: „To miejsca, które definiują moją historię”

Projekt ma na celu pokazanie, jak Nowy Jork wpłynął na rozwój kariery rapera. Choć nie wszystkie wypowiedzi artysty zostały oficjalnie zacytowane, inicjatywa Roc Nation podkreśla znaczenie miasta w jego twórczości.

Mapa obejmuje również miejsca wspominane w jego utworach, w tym kultowy McDonald’s z „Empire State of Mind”.

Roc Nation rozwija jubileuszowe projekty

Współpraca z Google Maps to tylko jeden z elementów obchodów 30-lecia kariery Jay-Z. W Nowym Jorku organizowane są również specjalne pop-upy w Brooklynie i na Manhattanie, m.in. w dzielnicy Dumbo oraz przy stacjach metra J i Z.

Dodatkowo raper przygotowuje serię koncertów w Yankee Stadium, zaplanowanych na 10, 11 i 12 lipca, które mają upamiętnić albumy Reasonable Doubt i The Blueprint oraz największe hity jego kariery.

Nowy sposób opowiadania historii muzyki

Interaktywna mapa Google Maps staje się dla fanów nowoczesnym przewodnikiem po historii jednego z najważniejszych artystów hip-hopowych. Projekt łączy muzykę, kulturę i geografię, tworząc unikalne doświadczenie dla słuchaczy z całego świata.