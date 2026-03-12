CGM

Jarek Janiszewski walczy z poważną chorobą. Fundacja apeluje o pomoc dla lidera Czarno-Czarnych i Bielizny

Problemy zdrowotne wokalisty zaczęły się po porażeniu trójdzielnego nerwu twarzy

Jarek Janiszewski walczy z poważną chorobą. Fundacja apeluje o pomoc dla lidera Czarno-Czarnych i Bielizny

Legendarny wokalista Jarek Janiszewski zmaga się z poważnymi powikłaniami zdrowotnymi po przebytej chorobie. Lider zespołów Czarno-Czarni oraz Bielizna przez długi czas nie mógł mówić, a dodatkowo stracił wzrok w jednym oku. Obecnie przechodzi intensywną rehabilitację, która może potrwać nawet rok.

Polska Fundacja Muzyczna zwróciła się do fanów i środowiska muzycznego z apelem o wsparcie finansowe dla artysty.

Porażenie nerwu twarzowego i poważne powikłania

Problemy zdrowotne wokalisty zaczęły się po porażeniu trójdzielnego nerwu twarzy, który odpowiada m.in. za mimikę oraz ruchy ust. Choroba spowodowała poważne komplikacje zdrowotne.

Jarek Janiszewski spędził aż sześć tygodni w szpitalu, a konsekwencje choroby okazały się bardzo poważne. Artysta:

  • przez pewien czas nie był w stanie mówić,

  • niemal stracił wzrok w jednym oku,

  • nadal zmaga się z paraliżem części twarzy.

Lekarze podkreślają, że powrót do pełnej sprawności wymaga długotrwałej i kosztownej rehabilitacji.

Długa rehabilitacja i powrót do zdrowia

W styczniu zespół Bielizna poinformował fanów, że wokalista rozpoczął intensywną rehabilitację. Według specjalistów proces leczenia może potrwać nawet rok.

W czasie jego nieobecności obowiązki wokalne podczas koncertów przejął Waldek „Valdi” Kasperkowiak, który zastępuje lidera na scenie, aby zespół mógł kontynuować działalność koncertową.

Apel o pomoc dla Jarka Janiszewskiego

Najnowsze informacje o stanie zdrowia artysty przekazała Polska Fundacja Muzyczna. Organizacja poinformowała, że wokalista powoli wraca do zdrowia, jednak wciąż potrzebuje dalszego leczenia.

Fundacja zachęca fanów do wsparcia poprzez przekazanie 1,5% podatku na rehabilitację muzyka.

Jak podkreślono w komunikacie:

„To prosty gest, który wspiera jego dalsze leczenie i rehabilitację. Pomóż tym, którzy tworzyli polską scenę muzyczną”.

Wpis fundacji został udostępniony m.in. przez znanego muzyka i współzałożyciela zespołu PerfectZbigniew Hołdys.

Kim jest Jarek Janiszewski?

Jarek Janiszewski to kompozytor, wokalista, dziennikarz i jedna z charakterystycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Największą popularność zdobył jako lider zespołów Czarno-Czarni oraz Bielizna.

Do najbardziej znanych utworów jego autorstwa należą m.in.:

  • „Nogi”

  • „Trąbo Twist”

  • „Jedzą rybę”

Wielu widzów kojarzy również jego głos z serialu Daleko od noszy, w którym wykonywał utwór „Nie choruj” w czołówce produkcji.

Jubileusz Bielizny i nagła choroba

W 2025 roku zespół Bielizna świętował 40-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji muzycy powrócili z nową płytą zatytułowaną „Bagno”.

Niestety krótko po premierze albumu Jarek Janiszewski musiał przerwać działalność sceniczną i skupić się na leczeniu. Dziś jego przyjaciele z branży oraz fundacje liczą na wsparcie fanów, które pomoże artyście wrócić do zdrowia.

