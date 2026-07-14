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Janusz Walczuk wraca do wspomnień w singlu „Mundial 06”

"Mundial 06" to muzyczna podróż do dzieciństwa

2026.07.14

opublikował:

Janusz Walczuk 2026

Janusz Walczuk zaprezentował nowy solowy singiel „Mundial 06”, w którym zabiera słuchaczy w sentymentalną podróż do lata 2006 roku. To utwór pełen nostalgii, nawiązujący do czasów piłkarskich mistrzostw świata, osiedlowych boisk, konsoli PSP oraz pierwszych marzeń o życiu wykraczającym poza rodzinne podwórko.

„Mundial 06” to muzyczna podróż do dzieciństwa

Nowa propozycja Janusza Walczuka łączy osobiste wspomnienia z nowoczesnym, melodyjnym brzmieniem. Artysta opowiada o dorastaniu, ambicjach i konfrontacji dziecięcych wyobrażeń z dorosłą rzeczywistością. „Mundial 06” to utwór, który może trafić zarówno do fanów rapu, jak i słuchaczy ceniących emocjonalne, autobiograficzne historie.

Za produkcję odpowiada Mercury

Za warstwę muzyczną singla odpowiada Mercury, jeden z najbardziej cenionych producentów młodego pokolenia. Producent i Janusz Walczuk znają się z Saska Studio, a ich współpraca zaowocowała utworem, który łączy nostalgiczny klimat z nowoczesnym podejściem do produkcji.

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