Janet Jackson skonfliktowana z bratem po pokazie filmu „Michael”? W tle rodzinne napięcia

fot. mat. pras.

W rodzinie Michaela Jacksona ponownie pojawiły się napięcia. Według medialnych doniesień do ostrej sprzeczki doszło między Janet Jackson a jej bratem Jermaine Jackson po prywatnym pokazie biograficznego filmu Michael.

Konflikt miał wybuchnąć podczas rozmowy telefonicznej niedługo po rodzinnej projekcji filmu, która odbyła się w Los Angeles.

Rodzina Jacksonów obejrzała film o Michaelu Jacksonie

Biograficzny film Michael opowiadający o życiu legendarnego króla popu Michael Jackson trafi do kin w najbliższym czasie. Przed premierą odbył się specjalny pokaz dla członków rodziny.

Produkcja wzbudziła wiele emocji, szczególnie że w główną rolę wcielił się Jaafar Jackson – syn Jermaine Jackson.

Według źródeł większość rodziny była zachwycona filmem i pozytywnie oceniła produkcję.

Janet Jackson miała krytykować film

Z doniesień wynika, że zupełnie inaczej na film zareagowała Janet Jackson. Podczas rodzinnej projekcji miała być bardzo krytyczna wobec produkcji.

Źródła bliskie rodzinie twierdzą, że właśnie ta reakcja doprowadziła do napiętej rozmowy z jej bratem Jermaine Jackson. Według relacji między rodzeństwem doszło do ostrej wymiany zdań.

W konflikcie większość członków rodziny miała stanąć po stronie Jermaine’a. Film bardzo spodobał się także matce rodzeństwa – Katherine Jackson.

Janet Jackson nie brała udziału w produkcji

Film Michael został wyprodukowany przez spadkobierców artysty zarządzających majątkiem Michael Jackson.

Co ciekawe, Janet Jackson nie wzięła udziału w produkcji filmu i nie pojawia się w jego scenariuszu. Według doniesień miała otrzymać propozycję udziału w projekcie, jednak ostatecznie z niej zrezygnowała.

Źródła twierdzą także, że nawet gdyby przyjęła ofertę, jej rola w filmie byłaby niewielka.

Film „Michael” wzbudza ogromne zainteresowanie

Biografia Michael już przed premierą budzi duże emocje wśród fanów i mediów. Produkcja ma pokazać zarówno drogę do sławy, jak i najbardziej kontrowersyjne momenty w życiu Michael Jackson.

Wcielenie się w rolę króla popu przez Jaafar Jackson przyciąga szczególną uwagę – wielu widzów podkreśla jego duże podobieństwo do legendarnego artysty.

Na razie przedstawiciele Janet Jackson nie skomentowali medialnych doniesień dotyczących konfliktu w rodzinie.