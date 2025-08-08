„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak tu się robi hip-hop” – sprawdź cały tekst dissu na Winiego

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

„88 Lajen”: mocna odpowiedź na diss Winiego

W polskim rapie znowu iskrzy. Chwilę po tym, jak wini czekając na odpowiedź Tedego, wypuścił diss na dużą część sceny rapowej, warszawskim raper zamieścił w sieci numer „88 Lajen”, który stanowi bezpośrednią odpowiedź na wcześniejszy diss Winiego zatytułowany „Przytul Jacka”. Poniżej zamieszczamy pełny tekst tego numeru, tak żebyście mogli zapoznać się z każdą linijką odpowiedzi Jacka na doss Winicjusza.

Ej, yo, powracam w ramach akcji diss pizdki challenge

A to jest prosty rap dla prostych ludzi – „88 LAJEN”

Sugerowałem ci, żebyś się w to się nie pchał (W to się nie pchał)

Ty jednak na siłę się wciskasz w to

Wychodzi z ciebie ta śliska kurewka

To teraz sobie tobą przepcham klop

Nie pamiętam, mogło być tak z Sokołem

Jeżeli – to trudno, to już piętnaście lat

Pamiętam za to, jak mówiłeś o Peji

Że to zjebany człowiek i totalny łak

Na pierwszy ogień weźmy sobie ćpanie

Tak, ćpałem baranie, nawet mam o tym rap

Paradoksalnie nawet z Mesem mam o tym, lecz

Opuściłem ćpanie wstecz parę lat

I nie musiałеm iść z tym na terapię

Bo potrafię radzić sobie ze sobą sam (zе sobą sam)

Spojrzałem w lustro, stanąłem w prawdzie

I właśnie wtedy przestałem ćpać

Teraz od „wtedy” to parę lat jest

Jak się człowiek ogarnie, to łatwiej jest żyć

Jak dla mnie – totalnie mam prawo o tym mówić

Czytam to z ludzi, bo sam byłem w tym (Byłem w tym)

Wiem, że to budzić może w tobie nieufność

Trudno, spoko, chcesz – zrobimy testy

Jak wyjdzie, że nie ćpam koko, wywłoko

To wtedy płacisz mi sto tysięcy

Kolejne kwestie to kwestie ulicy

Wiesz doskonale, że ja z niej nie jestem

A ten kawałek, co go cytowałeś dzbanie

To chodzi o recenzję i Molestę

Wisiała w ramie na ścianie latami

Jak jeszcze mieszkałem u mommy i daddy

Nie wiem kanalio, czy żeś z nami tam nie był

To tam, gdzie kiedyś ci to radio buchnęli

Nie pamiętam, o co było kaman

Był props dla Kalibra, a o Moleście nic

Nasza płyta była wtedy nagrywana

I stąd właśnie musi to w tym tekście być (WFD)

Kolejna sprawa, co budzi emocje

To cała historia ze sprzedaniem na psach

Może, baranie, wskaż, kogo sprzedałem

Co za to dostałem, lub co z tego mam

Łbie zakuty, ja normalnie mam sprawę

Mam z tego zarzuty, a konkretnie dwa:

Pomówienie na pół kilo handel

I drugi za to, że posiadałem stuff

I zapierdalam normalnie na wokandę

Ty nie wiesz nawet, z kim zbijam pięć tam

Nie mam pojęcia, jaki wyrok zapadnie, trochę się martwię

Jest mi łatwiej, bo nie ćpam

Z tego wywinął się twój koleżka

Ja się nie mieszam – to nie mój świat jest

Niestety, jest on tak ułożony

Że jeden jest oskarżony, a drugi świadkiem

Nim padnie wyrok, to jestem niewinny

Tym bardziej nie mogę mówić nic

To rada dla mnie od mojej papugi:

Po prostu tak musi być – milcz

I na tablicę temat: rodzice

Zrobiłeś research jak pod swój wywiad

Sędzia, adwokat – zawody prawnicze

Ale to nie moi rodzice, chyba

Co jeszcze było? A, dobra, wiem: Słowik

Malika pomysł i numer, i klip

Numer Malika masz – możesz zadzwonić

Z całym tym swoim oburzonym „chlip chlip”

Chrum chrum, prosiaczku

To wiesz, ja słuchałem tylko raz, to tyle, co zapamiętałem

Mam nadzieję, że wyjaśniłem ci pewne kwestie i są one dla ciebie w miarę zrozumiałe, bo…

Spoko, to teraz o tobie będzie, loco

Ty nawet nie-miernoto w kategorii rap

Z tym trafianiem w bit i twoją wymową

To jak Pete wyjmie chuja, to se możesz na nim grać

Plujesz na wszystko, co jest wokoło

Ślini się Wini już na samą myśl

Dawno myślałem, że coś nie tak jest z tobą

Kiedyś powychodzą rzeczy, które mają wyjść

Nie obchodzą nic mnie te sprawy

A ty w swoją misję to uwierzyłeś zbytnio

Jak już sprowadziłeś się do Warszawy

To ucz się, lamusie – tak tu się robi hip-hop

Nie muszę użyć tych wszystkich inwektyw

Pedałów, kurew, tych cweli i pizd

Bo każdy wie, że jesteś za cienki

Po co ja w ogóle robię o tobie diss?

Na koszulce masz z potu zacieki

Zrób jakiś checking, bo wyglądasz jak żul

Kurwa, że tobie nie wstyd tak przed kimś

Prysznic z kropelki, 100% perfum

O, uh, już czuję ten smród

Trudno, cóż, po mnie teraz już nic tu

A, w sumie tylko jeszcze jedno (Jeszcze jedno)

Serdecznie się pierdol, Winicjusz