Jack Osbourne oddał hołd Ozzy’emu. Nadał córce imię ojca

Jack Osbourne podzielił się radosną nowiną o narodzinach swojej córki, którą nazwał na cześć swojego ojca, legendarnego muzyka Ozzy Osbourne. Dziewczynka otrzymała imię Ozzy Matilda Osbourne.

Narodziny dziecka

Córka Jacka i jego żony Aree Earhart przyszła na świat 5 marca 2026 roku o godzinie 8:49. Dziecko ważyło 7 funtów i 12 uncji (ok. 3,5 kg) i miało 19 cali wzrostu (ok. 48 cm).

Jack podzielił się szczęśliwą wiadomością na swoim profilu Instagram, publikując wideo z noworodkiem.

Upamiętnienie ojca

Jack Osbourne wyjaśnił, że imię dziewczynki zostało wybrane na cześć jego ojca, Ozzy Osbourne, który zmarł w lipcu 2025 roku. Według Jacka, jego ojciec wiedział o nadchodzącym wnuku, co sprawia, że imię ma dla rodziny wyjątkowe znaczenie.

Rodzina Osbourne’ów powiększa się

Jack i Aree Earhart mają razem już dwoje dzieci, a Ozzy Matilda jest jego piątym dzieckiem w ogóle.

Rodzina Osbourne’ów ponownie świętuje radosny moment, pomimo trudnego roku po śmierci legendy rocka. Jack podkreślił, że narodziny córki są źródłem ogromnej radości dla całej rodziny.