Interpol i polska policja potwierdzają zatrzymanie Jongmena

fot. P. Tarasewicz / CGM.PL

Zatrzymanie Jongmen zostało oficjalnie potwierdzone przez polskie służby. Raper został ujęty w Dubaju, gdzie trafił do aresztu i czeka na decyzję tamtejszych władz w sprawie dalszych kroków prawnych, w tym możliwej ekstradycji do Polski.

Gdzie doszło do zatrzymania?

Do zatrzymania doszło w nocy z czwartku na piątek. Informację potwierdziła polska policja, wskazując, że akcję przeprowadzono we współpracy z Interpolem. Raper od dłuższego czasu przebywał za granicą, co utrudniało jego namierzenie.

Dlaczego Jongmen był poszukiwany?

Jongmen, czyli Krystian Brzeziński, od 2022 roku figurował jako osoba poszukiwana listem gończym. Według ustaleń śledczych miał być zamieszany w handel narkotykami, m.in. amfetaminą i klefedronem w dużych ilościach. W związku z tym Interpol wystawił za nim tzw. czerwoną notę, pozwalającą na zatrzymanie w dowolnym kraju członkowskim.

Co grozi raperowi?

Jeśli władze Dubaju zgodzą się na ekstradycję, Jongmen trafi do Polski, gdzie usłyszy zarzuty związane z przestępczością narkotykową. Służby podkreślają, że zatrzymanie w oparciu o czerwoną notę jest początkiem procedury — o ostatecznym losie podejrzanego będzie decydował sąd.