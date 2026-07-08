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Inside Seaside 2026 ogłasza pełny line-up. Kneecap i Voo Voo zamykają skład festiwalu

Znamy pełny program Inside Seaside 2026

2026.07.08

opublikował:

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Foto: K. Makurat

Organizatorzy festiwalu Inside Seaside ujawnili pełny line-up tegorocznej edycji wydarzenia. Ostatnimi ogłoszonymi artystami zostało irlandzkie trio Kneecap oraz legendarna polska formacja Voo Voo.

Tym samym zamknięto program festiwalu, który po raz kolejny połączy międzynarodowe gwiazdy, cenionych polskich artystów oraz najciekawsze zjawiska współczesnej sceny muzycznej.

Kneecap zagra w Gdańsku

Jedną z największych atrakcji tegorocznej edycji będzie występ zespołu Kneecap. Irlandzkie trio zdobyło międzynarodową popularność dzięki połączeniu hip-hopu, punkowej energii i odważnych społeczno-politycznych tekstów.

Grupa słynie z żywiołowych koncertów i podczas Inside Seaside zaprezentuje materiał z najnowszego albumu „Fenian”.

Voo Voo dołącza do programu festiwalu

Drugim z ogłoszonych wykonawców jest Voo Voo – zespół Wojciecha Waglewskiego, który od ponad czterech dekad pozostaje jedną z najważniejszych formacji na polskiej scenie muzycznej.

Grupa znana jest z łączenia rocka, folku, jazzu i muzyki świata, a jej koncerty wyróżniają się improwizacją oraz niepowtarzalnymi aranżacjami.

Line-up Inside Seaside 2026

Piątek, 13 listopada

  • Jessie Ware
  • The Streets
  • Hermanos Gutiérrez
  • Hinds
  • Voo Voo
  • Mela Koteluk
  • Kathia
  • Łąki Łan
  • AcidSitter
  • Ciśnienie
  • Variété
  • Marysia Osu

Sobota, 14 listopada

  • Editors
  • Kneecap
  • Maruja
  • GOAT
  • Zalewski
  • Hańba!
  • Hiob Dylan
  • WaluśKraksaKryzys
  • Dobrawa Czocher
  • Wiraszko
  • Snakes Snakes Snakes
  • Jakub Skorupa
  • Spoiwo

Inside Seaside ponownie przyciągnie fanów muzyki alternatywnej

Inside Seaside od kilku lat buduje swoją pozycję jako jeden z najciekawszych festiwali muzycznych w Polsce. Program wydarzenia łączy światowe gwiazdy z przedstawicielami polskiej sceny alternatywnej, rockowej, elektronicznej i jazzowej.

Organizatorami festiwalu są Agencja Live oraz Radio 357. Tegoroczna edycja zapowiada się jako jedna z najmocniejszych w historii wydarzenia.

 

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