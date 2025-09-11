Imponujące grono gości w specjalnym odcinku „Tańca z Gwiazdami”

foto: P. Tarasewicz

28 września studio „Tańca z Gwiazdami” rozbłyśnie mnóstwem gwiazd. Ponad dwustu gości – uczestników, tancerzy, jurorów i prowadzących „Tańca z Gwiazdami” ze wszystkich 30 edycji programu spotka się aby świętować podwójny jubileusz najpopularniejszego programu rozrywkowego w Polsce.

17. edycja show, która startuje już w tę niedzielę, będzie zarazem 30. edycją w Polsce, a właśnie mija 20 lat, od kiedy „Taniec…” zadebiutował nad Wisłą. Z tej okazji w każdym odcinku programu będą pojawiać się niespodzianki, nawiązujące do historii programu. Pierwszy odcinek otworzy pierwsza para prowadzących – Magda Mołek i Hubert Urbański, a szczególne świętowanie zapowiedziano na odcinek trzeci, do którego produkcja postanowiła zaprosić uczestników, tancerzy, jurorów i prowadzących ze wszystkich edycji. W oficjalnych social mediach Polsatu zaczęły się już pojawiać nazwiska gwiazd i będziemy je ujawniać aż do 28 września.

Popek ponownie w „Tańcu z Gwiazdami”

W programie pojawią się m.in. Rafał Mroczek, Radosław Majdan, Julia „Maffashion” Kuczyńska, Agnieszka Sienkiewicz, Przemysław Saleta, Justyna Żyła, Piotr Galiński, Anna Maria Sieklucka, Paweł Deląg, Vanessa Aleksander, Maciej Musiał, Aneta Zając, Jacek Rozenek, Ewelina Lisowska, Katarzyna Pakosińska, Maciej Zakościelny, Piotr Mróz, Ada Fijał i Robert Kochanek.

Przybycie zapowiedzieli też: Claudia Carlos, Marcin Mroczek, Andrzej Grabowski, Nina Tyrka, Robert Rowiński, Popek, Tomasz Ciachorowski, Sławomir, Kajra, Tatiana Okupnik, Klaudia Halejcio, Alan Andersz, Daria Widawska, Adam Fidusiewicz, Aneta Piotrowska, Agustin Egurrola – lista wciąż rośnie.

W odcinku specjalnym zobaczymy także Katarzynę Skrzynecką i Piotra Gąsowskiego – parę, która prowadziła program przez siedem edycji.

„Taniec z Gwiazdami” od 14 września w każdą niedziele o 19.55 w Polsacie.