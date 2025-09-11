Szukaj
CGM

Imponujące grono gości w specjalnym odcinku „Tańca z Gwiazdami”

Producenci zapowiadają udział uczestników z 30 edycji programu.

2025.09.11

opublikował:

Imponujące grono gości w specjalnym odcinku „Tańca z Gwiazdami”

foto: P. Tarasewicz

28 września studio „Tańca z Gwiazdami” rozbłyśnie mnóstwem gwiazd. Ponad dwustu gości – uczestników, tancerzy, jurorów i prowadzących „Tańca z Gwiazdami” ze wszystkich 30 edycji programu spotka się aby świętować podwójny jubileusz najpopularniejszego programu rozrywkowego w Polsce.

17. edycja show, która startuje już w tę niedzielę, będzie zarazem 30. edycją w Polsce, a właśnie mija 20 lat, od kiedy „Taniec…” zadebiutował nad Wisłą. Z tej okazji w każdym odcinku programu będą pojawiać się niespodzianki, nawiązujące do historii programu. Pierwszy odcinek otworzy pierwsza para prowadzących – Magda Mołek i Hubert Urbański, a szczególne świętowanie zapowiedziano na odcinek trzeci, do którego produkcja postanowiła zaprosić uczestników, tancerzy, jurorów i prowadzących ze wszystkich edycji. W oficjalnych social mediach Polsatu zaczęły się już pojawiać nazwiska gwiazd i będziemy je ujawniać aż do 28 września.

Popek ponownie w „Tańcu z Gwiazdami”

W programie pojawią się m.in. Rafał Mroczek, Radosław Majdan, Julia „Maffashion” Kuczyńska, Agnieszka Sienkiewicz, Przemysław Saleta, Justyna Żyła, Piotr Galiński, Anna Maria Sieklucka, Paweł Deląg, Vanessa Aleksander, Maciej Musiał, Aneta Zając, Jacek Rozenek, Ewelina Lisowska, Katarzyna Pakosińska, Maciej Zakościelny, Piotr Mróz, Ada Fijał i Robert Kochanek.

Przybycie zapowiedzieli też: Claudia Carlos, Marcin Mroczek, Andrzej Grabowski, Nina Tyrka, Robert Rowiński, Popek, Tomasz Ciachorowski, Sławomir, Kajra, Tatiana Okupnik, Klaudia Halejcio, Alan Andersz, Daria Widawska, Adam Fidusiewicz, Aneta Piotrowska, Agustin Egurrola – lista wciąż rośnie.

W odcinku specjalnym zobaczymy także Katarzynę Skrzynecką i Piotra Gąsowskiego – parę, która prowadziła program przez siedem edycji.

„Taniec z Gwiazdami” od 14 września w każdą niedziele o 19.55 w Polsacie.

Tagi


Popularne newsy

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko
NEWS

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko

Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało
NEWS

Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało

Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych
NEWS

Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarzystwie
NEWS

To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarzystwie

Ostateczne wyniki badań Ryszarda Rynkowskiego. Biegli zdecydowali czy artysta był pod wpływem alkoholu podczas prowadzenia pojazu
NEWS

Ostateczne wyniki badań Ryszarda Rynkowskiego. Biegli zdecydowali czy artysta był pod wpływem alkoholu podczas prowadzenia pojazu

Sokół wraca na kanał Step Records
NEWS

Sokół wraca na kanał Step Records

Bonus RPK łączy siły z Oliwką Brazil
NEWS

Bonus RPK łączy siły z Oliwką Brazil

Polecane

CGM
Shellerini: „Możesz mnie szukać po projektach, a nie w kasynach”

Shellerini: „Możesz mnie szukać po projektach, a nie w kasynach& ...

Poznański raper zapowiada nowy album.

26 minut temu

CGM
Konsekwencje nalotu rosyjskich dronów? Zagraniczna grupa odwołała koncert w Polsce

Konsekwencje nalotu rosyjskich dronów? Zagraniczna grupa odwołała konc ...

Wieści pojawiły się w ostatniej chwili.

2 godziny temu

CGM
Gorillaz zapowiedzieli nowy album. Pierwszy singiel już dostępny

Gorillaz zapowiedzieli nowy album. Pierwszy singiel już dostępny

Pojawiła się także rozpiska trasy koncertowej.

2 godziny temu

CGM
Ice Spice zdradziła, jaką cenną radę dostała od Taylor Swift

Ice Spice zdradziła, jaką cenną radę dostała od Taylor Swift

"Powiedziała mi to kilka lat temu i nadal się tego trzymam".

3 godziny temu

CGM
Kaczor wygrał proces z „Gazetą Wyborczą”. Nie może się jednak doprosić wykonania wyroku

Kaczor wygrał proces z „Gazetą Wyborczą”. Nie może się jed ...

Raper komentuje sytuację.

5 godzin temu

CGM
TikTok podsumowuje hity lata 2025. Kto był najlepszy w Polsce, a kto na świecie

TikTok podsumowuje hity lata 2025. Kto był najlepszy w Polsce, a kto n ...

Share Tweet Od energicznych rytmów „Hold My Hand” Jess Glynne,

7 godzin temu