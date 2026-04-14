Ile Żabson zapłacił za zwrotkę Wiz Khalify? „Nie dograłby mi się nawet za milion, jeśli nie poczułby tego co robię”

Współpraca między Żabsonem a Wiz Khalifą wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród fanów hip-hopu. Szczególnie dużo emocji wywołało pytanie o to, ile kosztowała zwrotka amerykańskiego rapera i czy rzeczywiście była to duża inwestycja.

Symboliczna kwota zamiast wysokiej stawki

Wbrew popularnym przypuszczeniom, koszt udziału Wiz Khalify w projekcie Żabsona nie był typową wysokobudżetową współpracą. Raper podkreślał, że nie chodziło o klasyczne „kupowanie” zwrotki, a bardziej o organizację całego procesu i dopięcie formalności związanych z nagraniem.

W praktyce oznacza to, że sama stawka za featuring nie była kluczowym elementem tej współpracy. Ile dokładnie kosztowała Żabsona współpraca z amerykańskim raperem?

„Szczerze – bardzo mało. W takim sensie, że ja nie zapłaciłem za zwrotkę Wiza praktycznie, tylko zapłaciłem bardziej za obsługę jego managerów, producenta który połączył mnie z nim – stwierdził Zabson. Ale sam Wiz nie wziął pieniędzy ode mnie tak naprawdę i to jest w tym piękne. Wiem, że nie dograłby mi się nawet za milion, jeżeli nie poczułby tego co robię. I tak naprawdę zapłaciłem bardzo mało w porównaniu do tego, jaka jest skala tego artysty. Gdybym musiał zapłacić bardzo dużo, to nie wiem czy bym dał radę się zdecydować. To jest też taki miły gest z jego strony. On sam poczuł tę zajawkę i to, że kocham muzykę. Dlatego on jako gość, który na brak pieniędzy nie narzeka, nie był wczuty w to żeby brać ode mnie dużo pieniędzy” – dodał.

Liczyła się chemia artystyczna

Wiz Khalifa znany jest z tego, że wybiera projekty, które są zgodne z jego stylem i klimatem muzycznym. W tym przypadku decydująca nie była wysokość budżetu, ale wspólna wizja i energia projektu.

To pokazuje, że w dzisiejszym świecie muzyki autentyczność i dopasowanie artystyczne mogą być ważniejsze niż pieniądze.

Utwór „Klasyk” i jego odbiór

Efektem współpracy jest utwór „Klasyk”, który szybko zdobył dużą popularność wśród słuchaczy. Klip oraz sam numer przyciągnęły uwagę zarówno polskich fanów rapu, jak i odbiorców zagranicznych.

Sukces projektu potwierdził, że połączenie różnych scen muzycznych może przynieść bardzo dobre rezultaty.