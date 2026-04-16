Ice Spice odpowiada na pozew. Spór o peruki za 20 tysięcy dolarów

Ice Spice znalazła się w centrum sporu prawnego z firmą zajmującą się produkcją peruk. Sprawa dotyczy rzekomego długu oraz zarzutów o działanie na szkodę biznesu.

Pozew o niezapłacone zamówienie

Firma Thee Bella Brand twierdzi, że raperka zamówiła 25 spersonalizowanych peruek o łącznej wartości około 20 tysięcy dolarów, jednak nigdy nie uregulowała płatności.

Dodatkowo przedsiębiorstwo oskarża artystkę o negatywne wypowiedzi w mediach społecznościowych, które miały wpłynąć na utratę klientów i szkody wizerunkowe. W związku z tym domaga się znacznie wyższego odszkodowania — sięgającego setek tysięcy dolarów.

Ice Spice: „To próba wywarcia presji”

W odpowiedzi Ice Spice stanowczo zaprzecza zarzutom. W dokumentach sądowych podkreśla, że firma zachowuje się „przesadnie dramatycznie” i próbuje wywrzeć na niej publiczną presję.

Jej zdaniem sprawa sprowadza się wyłącznie do ewentualnego sporu kontraktowego, a nie celowego działania na szkodę marki.

Spór o dowody i skalę roszczeń

Raperka wskazuje również, że Thee Bella Brand nie przedstawiła dowodów potwierdzających, że jej działania faktycznie zaszkodziły firmie.

W jej ocenie żądania odszkodowania są nieproporcjonalne do sytuacji i wykraczają poza realny zakres ewentualnego sporu.

Sprawa w toku

Według dostępnych informacji, firma podejmuje kolejne kroki prawne, w tym dąży do przesłuchania Ice Spice w ramach postępowania.

Na ten moment sprawa pozostaje nierozstrzygnięta.