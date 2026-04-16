Ice Spice odpowiada na pozew. Spór o peruki za 20 tysięcy dolarów

"To próba wywarcia presji"

2026.04.16

Ice Spice znalazła się w centrum sporu prawnego z firmą zajmującą się produkcją peruk. Sprawa dotyczy rzekomego długu oraz zarzutów o działanie na szkodę biznesu.

Pozew o niezapłacone zamówienie

Firma Thee Bella Brand twierdzi, że raperka zamówiła 25 spersonalizowanych peruek o łącznej wartości około 20 tysięcy dolarów, jednak nigdy nie uregulowała płatności.

Dodatkowo przedsiębiorstwo oskarża artystkę o negatywne wypowiedzi w mediach społecznościowych, które miały wpłynąć na utratę klientów i szkody wizerunkowe. W związku z tym domaga się znacznie wyższego odszkodowania — sięgającego setek tysięcy dolarów.

Ice Spice: „To próba wywarcia presji”

W odpowiedzi Ice Spice stanowczo zaprzecza zarzutom. W dokumentach sądowych podkreśla, że firma zachowuje się „przesadnie dramatycznie” i próbuje wywrzeć na niej publiczną presję.

Jej zdaniem sprawa sprowadza się wyłącznie do ewentualnego sporu kontraktowego, a nie celowego działania na szkodę marki.

Spór o dowody i skalę roszczeń

Raperka wskazuje również, że Thee Bella Brand nie przedstawiła dowodów potwierdzających, że jej działania faktycznie zaszkodziły firmie.

W jej ocenie żądania odszkodowania są nieproporcjonalne do sytuacji i wykraczają poza realny zakres ewentualnego sporu.

Sprawa w toku

Według dostępnych informacji, firma podejmuje kolejne kroki prawne, w tym dąży do przesłuchania Ice Spice w ramach postępowania.

Na ten moment sprawa pozostaje nierozstrzygnięta.

Minister Kultury przeciwna koncertowi Westa w Chorzowie: „W kraj ...

Koncert Kanye Westa w Polsce zagrożony?

6 godzin temu

OKI ogłasza MOSHPIT MEMBER TOUR. Ruszyła sprzedaż biletów

Trasa obejmie zaledwie cztery przystanki

7 godzin temu

Poznaliśmy ceny na koncert Kanye Westa w Polsce 2026. Bilety są napraw ...

Najtańsze bilety kosztują 650 złotych

8 godzin temu

Menedżer klubu wspomina wieczór podczas którego miało dojść do molesto ...

Według jego relacji obie miały spożywać alkohol w dużych ilościach i były wyraźnie nietrzeźwe

15 godzin temu

Zaskakujące wyznanie Edyty Górniak: „Wiem, jak ma wyglądać nastę ...

Mocne słowa wokalistki

16 godzin temu

Fagata jest w Japonii i nagrywa z jednym z największych raperów na świ ...

W tym samym czasie w Japonii swój teledysk kręcił także Future

17 godzin temu