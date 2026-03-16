Ice Cube uznany za „Najgorszego Aktora” na Razzie Awards 2026 

2026.03.16

Ice Cube zdobył tytuł Najgorszego Aktora podczas tegorocznych Razzie Awards.

Nagroda została przyznana za jego rolę w ubiegłorocznej adaptacji „War of the Worlds”, która okazała się spektakularnym niewypałem w oczach krytyków i widzów. Film zdobył także inne niechlubne wyróżnienia: Najgorszego Reżysera dla Rich Lee, Najgorszy Scenariusz (Kenny Golde i Marc Hyman) oraz Najgorszy Prequel, Remake lub Sequel.

„War of the Worlds” – ekranowy koszmar

Film, dostępny na Amazon Prime Video, jest ekranizacją kultowej powieści science-fiction H.G. Wellsa z 1898 roku, w której obca cywilizacja zagraża ludzkości. Ice Cube wcielił się w postać agenta Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Willa Radforda, monitorującego program rządowy śledzący każdego człowieka na Ziemi.

Akcja filmu toczy się w formacie screenlife, czyli wszystkie wydarzenia oglądamy z perspektywy ekranu komputera głównego bohatera.

Krytyka i reakcje widzów

Film spotkał się z ogromną falą negatywnych opinii:

  • redaktorzy pisali, że produkcja jest „tak zła, że nie mogę oderwać wzroku” i „gdyby to była fizyczna kopia, od razu wyrzuciłbym ją do kosza”.

  • Variety określiło film jako „katastrofę”, dodając, że zamiast spektakularnych scen destrukcji, widzowie oglądają „rozmyte i nieprzekonujące wideo”.

  • The Telegraph przyznał filmowi jedną gwiazdkę, nazywając go „głupim” i „niedopracowanym”, a fabułę „pozbawioną epickiego efektu inwazji obcych”.

Porównania z innymi Razzie

Podobnie jak Francis Ford Coppola w 2025 roku, który ironicznie przyjął nagrodę dla Najgorszego Reżysera za Megalopolis, Ice Cube i twórcy filmu muszą mierzyć się z gorzkim humorem branżowej parodii. Coppola wówczas krytykował przemysł filmowy za strach przed ryzykiem, a Razzie nadal pozostaje platformą wyśmiewającą najbardziej kontrowersyjne produkcje.

Popularne newsy

Pierwszy polski rapowy teledysk z 200 milionami wyświetleń
NEWS

Pierwszy polski rapowy teledysk z 200 milionami wyświetleń

KORN wraca do Polski. Euro Tour 2026 zawita do Krakowa
NEWS

KORN wraca do Polski. Euro Tour 2026 zawita do Krakowa

Dziennikarze twierdzą, że odkryli prawdziwą tożsamość Banksy’ego. Czy jest nim członek Massive Attack?
NEWS

Dziennikarze twierdzą, że odkryli prawdziwą tożsamość Banksy’ego. Czy jest nim członek Massive Attack?

Film Grande Connection o Bonusie wrócił na YouTube
NEWS

Film Grande Connection o Bonusie wrócił na YouTube

Numerem „Sweter Znanej Marki” z Maciasem, Szwed Swd zapowiadają nowy album producencki
NEWS

Numerem „Sweter Znanej Marki” z Maciasem, Szwed Swd zapowiadają nowy album producencki

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów
NEWS

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara
NEWS

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara

KORN wraca do Polski. Euro Tour 2026 zawita do Krakowa

KORN wraca do Polski. Euro Tour 2026 zawita do Krakowa

Jako support na scenie pojawi się także Pixel Grip

5 godzin temu

CGM
Paris Jackson wydaje poruszający singiel „Zombies In Love”. Numer powstał we współpracy z kultową songwriterką

Paris Jackson wydaje poruszający singiel „Zombies In Love”. Numer pows ...

To pierwszy singiel zapowiadający nadchodzący projekt muzyczny Jackson

5 godzin temu

CGM
Wokalista R.E.M. pracuje nad solowym debiutem. „To trwa dłużej, niż chciałem”

Wokalista R.E.M. pracuje nad solowym debiutem. „To trwa dłużej, niż ch ...

"Po R.E.M. poprzeczka jest bardzo wysoko”

5 godzin temu

CGM
Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara

Przemówienie twórców zostało nagle przerwane 

6 godzin temu

CGM
Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperó ...

Usługa Tomba nie zawsze kończy się na samym napisaniu tekstu

6 godzin temu

CGM
Kayah była gwiazdą wczorajszego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Krzysztof Ibisz pomylił ją z inną legendarną wokalistką

Kayah była gwiazdą wczorajszego odcinka „Tańca z gwiazdami&#8221 ...

Wpadka Ibisza w porgramie na żywo

6 godzin temu