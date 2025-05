„Heil Hitler” Kanye Westa usunięty ze wszystkich platform streamingowych

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kanye West ponownie znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego najnowszy utwór zatytułowany „Heil Hitler” został usunięty ze wszystkich popularnych platform streamingowych, takich jak Spotify, Apple Music oraz SoundCloud. Piosenka zniknęła z sieci zaledwie dzień po premierze, wywołując szeroką debatę w mediach społecznościowych i wśród fanów.

Usunięcie utworu i reakcje internautów

Według dostępnych informacji, przyczyną usunięcia piosenki były zarzuty o szerzenie mowy nienawiści. Utwór zawierał kontrowersyjne linie oraz odniesienia, które zostały powszechnie uznane za nieakceptowalne. Choć sam Kanye West skomentował sytuację w mediach społecznościowych, oskarżając platformy o cenzurę i podwójne standardy, oficjalne stanowisko takich firm jak Spotify czy Apple Music nie zostało jeszcze przedstawione.

Krytyka podwójnych standardów

West porównał swój przypadek do dostępności innych kontrowersyjnych utworów, takich jak „Rednecks” Randy’ego Newmana czy „Woman is the N****r of the World” Johna Lennona. Argumentował, że pomimo równie kontrowersyjnej treści, te piosenki nadal są dostępne na platformach streamingowych.

Album „Cuck” – zapowiedź kolejnych kontrowersji

Utwór „Heil Hitler” miał być częścią nadchodzącego albumu artysty pt. „Cuck”, który już teraz wzbudza wiele emocji wśród opinii publicznej ze względu na szereg innych utworów o szokującej tematyce. Jednym z nich jest kawałek „Cousins”, w której West przyznaje się do kazirodczego związku z kuzynem, gdy oboje byli dziećmi.

W piosence rapuje: „Spędzam czas z kuzynem, czytamy sprośne magazyny / Widzieliśmy, jak czarnuchy się całują, nie wiemy, co to znaczy / Potem zaczynamy odtwarzać wszystko, co widzieliśmy / Wtedy zrobiłem loda kuzynowi, zrobiłem loda kuzynowi / Zrobiłem loda kuzynowi, zrobiłem loda kuzynowi / Zrobiłem loda kuzynowi”.