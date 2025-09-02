Halsey producentką wykonawczą nowego filmu krótkometrażowego Charliego Kaufmana

Charlie Kaufman zaprezentował zwiastun swojego najnowszego krótkometrażowego filmu „How to Shoot a Ghost”. Produkcją zajęła się firma Unmade, założona przez Halsey wspólnie z jej menedżerem Anthonym Li oraz narzeczonym, aktorem Avanem Jogią. Film ma swoją premierę na festiwalu Biennale w Wenecji.

Obsada i fabuła

W filmie występują Jessie Buckley i Josef Akiki. Scenariusz autorstwa Evy H.D. opowiada historię tłumaczki i fotografa – outsiderów, którzy trafiają do świata zaświatów przypominającego Ateny w Grecji.

Ścieżkę dźwiękową wzbogaca wyjątkowe wykonanie klasyka Lou Reeda „Perfect Day” w interpretacji Rufusa i Marthy Wainwright.

To nie pierwsza współpraca Kaufmana z Evą H.D. – w 2023 roku razem stworzyli krótki metraż „Jackals & Fireflies”.

Sukcesy Halsey na wielu polach

Premiera zwiastuna zbiega się z wydaniem specjalnej, rocznicowej edycji debiutanckiego albumu Halsey „Badlands”. Artystka ogłosiła również, że w październiku wyruszy w trasę koncertową Back to Badlands Tour.