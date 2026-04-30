Gwiazdor „Stranger Things” zapowiada nowy album

Finn Wolfhard, znany z serialu „Stranger Things”, ogłosił premierę swojego drugiego solowego albumu „Fire From The Hip”. Zapowiedzią wydawnictwa jest singiel „I’ll Let You Finish”, który już teraz pokazuje bardziej dynamiczne i rozbudowane brzmienie artysty.

„Fire From The Hip” – nowy etap kariery Finna Wolfharda

Nowy album Finn Wolfhard ma ukazać się 10 lipca 2026 roku i będzie kontynuacją jego muzycznej drogi rozpoczętej debiutem „Happy Birthday”. Artysta zapowiada, że płyta poszerzy jego indie-rockowe brzmienie o bardziej zróżnicowane i eksperymentalne elementy.

Singiel „I’ll Let You Finish” otwiera nowy rozdział w jego twórczości, łącząc gitarowe riffy z lekkim, swobodnym wokalem i energicznym rytmem.

Brzmienie inspirowane klasyką rocka

Finn Wolfhard przyznał, że inspiracją dla nowego albumu była muzyka rockowa lat 60. i 70., w tym twórczość takich zespołów jak The Rolling Stones. Wpływy klasycznego rocka mają być wyraźnie słyszalne w strukturze utworów i ich klimacie.

Album ma również eksplorować tematy nostalgii, refleksji oraz kulturowej pamięci, co nadaje mu bardziej osobisty charakter.

Twórczy proces i współpraca

Nagrania do „Fire From The Hip” odbyły się na początku 2026 roku. Finn Wolfhard podkreślił, że przy tworzeniu albumu współpracował z bliskimi przyjaciółmi, którzy wnieśli własne pomysły i pomogli ukształtować finalne brzmienie płyty.

Artysta zaznaczył, że proces nagrywania był dla niego wyjątkowo ważnym doświadczeniem artystycznym.

Lista utworów na albumie „Fire From The Hip”

Nowy album Finn Wolfhard będzie zawierał 12 utworów, w tym:

„I’ll Let You Finish” „Common Side Effects” „Lights Go Down” „Follow” „Tunnels” „Trail” „Crater” „Oscilloscope” „Maggie” „Nice To Meet You Again” „Good Morning” „The Climb (Not That One)”

Od „Stranger Things” do muzycznej kariery

Zanim Finn Wolfhard rozpoczął solową karierę, występował w zespołach Calpurnia oraz The Aubreys. Równolegle rozwijał karierę aktorską, zdobywając światową popularność dzięki serialowi „Stranger Things”.

Artysta podkreśla, że muzyka zawsze była jego pasją i naturalnym kierunkiem rozwoju.

Koniec „Stranger Things” i nowe otwarcie

Zakończenie produkcji „Stranger Things” było dla niego ważnym momentem życiowym. Finn Wolfhard określił ten etap jako symboliczne pożegnanie z dzieciństwem i wejście w nową fazę kariery.

Plany na przyszłość

Po sukcesach aktorskich i muzycznych Finn Wolfhard rozwija kolejne projekty artystyczne. Jego działalność obejmuje zarówno muzykę, jak i reżyserię oraz występy na dużych festiwalach, co potwierdza jego rosnącą pozycję w świecie popkultury.