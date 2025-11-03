Szukaj
Gwiazda Stranger Thing oskarża byłego partnera Lily Allen o „nękanie i zastraszanie” na planie serialu

Incydent miał miejsce przed rozpoczęciem zdjęć do piątego i finałowego sezonu serialu

2025.11.03

Gwiazda Stranger Thing oskarża byłego partnera Lily Allen o „nękanie i zastraszanie” na planie serialu

Według doniesień Millie Bobby Brown, gwiazda hitowego serialu Stranger Things, złożyła skargę przeciwko Davidowi Harbourowi, oskarżając go o „nękanie i zastraszanie” na planie produkcji. Incydent miał miejsce przed rozpoczęciem zdjęć do piątego i finałowego sezonu serialu, którego premiera zaplanowana jest jeszcze w tym roku.

Skarga Millie Bobby Brown i wewnętrzne dochodzenie

Jak podaje brytyjski Mail On Sunday, Brown złożyła oficjalną skargę dotyczącą zachowania Harboura przed rozpoczęciem prac nad ostatnim sezonem. Według źródeł, dokumenty zawierały „strony zarzutów”, a wewnętrzne dochodzenie trwało przez kilka miesięcy.

Chociaż postawiono zarzuty dotyczące nękania i zastraszania, nie pojawiły się żadne oskarżenia o charakterze seksualnym. Netflix jak dotąd odmówił komentarza w sprawie prowadzonego śledztwa, a jego wynik nie został ujawniony.

Role Millie Bobby Brown i Davida Harboura w Stranger Things

W serialu Millie Bobby Brown wciela się w postać Eleven, dziewczynki o zdolnościach telepatycznych i psychokinetycznych. Jej bohaterka zostaje adoptowaną córką Jim Hopper’a, granego przez Harboura, który pełni rolę szefa lokalnej policji.

Finałowy sezon Stranger Things będzie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zadebiutuje 27 listopada, druga 26 grudnia, a ostatni odcinek pojawi się 1 stycznia. Dodatkowo finał zostanie wyświetlony w ponad 350 kinach w USA i UK, w tym samym czasie, co premiera w serwisie Netflix.

Kontrowersje wokół Davida Harboura poza planem

Oskarżenia ze strony Brown pojawiają się w czasie, gdy Harbour znalazł się również w centrum uwagi mediów z powodu rozstania z byłą partnerką, Lily Allen. Wokalistka wydała niedawno album „West End Girl”, w którym porusza temat ich związku i rzekomej zdrady Harboura.

Jedna z piosenek, „Madeline”, opisuje szczegóły romansu, który Harbour miał prowadzić podczas ich związku. Allen odczytuje w utworze wiadomość głosową od tytułowej postaci, śpiewając między innymi:

„Nie mogę ufać temu, co wychodzi z twoich ust / Nie jestem przekonana, że nie przespałeś się z nią w naszym domu.”

Rozstanie pary wzbudziło zainteresowanie mediów na początku roku, kiedy pojawiły się plotki o zdradzie Harboura. Allen przyznała, że po rozstaniu musiała udać się do ośrodka leczenia, aby poradzić sobie z emocjonalnym stresem.

