CGM

Gural o MIÜ: „To nie łak, wielka kariera przed nim”. Weteran sceny propsuje rapującego influencera

"Przed nim wielka kariera muzyczna”

2025.11.20

opublikował:

Gural o MIÜ: „To nie łak, wielka kariera przed nim”. Weteran sceny propsuje rapującego influencera

Gural ponownie zabrał głos w sprawie młodego wykonawcy MIÜ, odnosząc się do krytyki, która pojawiła się po ich współpracy. Gural podkreśla, że MIÜ to pełnoprawny artysta z autentycznym warsztatem i ogromnym potencjałem.

„To nie łak, wielka kariera przed nim” – mówi weteran sceny hip-hopowej, rozwiewając wątpliwości internautów i fanów.

 

MIÜ – młody raper z autentycznym warsztatem

Według Gurala, MIÜ to artysta, który wyróżnia się na tle młodej sceny muzycznej. Ma wielokrotne rymy, follow-up’y i solidny warsztat, a przede wszystkim – pasję i kreatywność, które widać w jego twórczości. Raper dodaje, że MIÜ ukończył klasę akordeonu i pochodzi z Poznania, co dla weterana sceny rapowej jest dowodem na autentyczność młodego artysty.

„Nie nagrałem z nikim sztucznym, tylko z normalnym MC z krwi i kości. Przed nim wielka kariera muzyczna” – komentuje Gural.

Skąd pomysł na współpracę?

Gural zdradził, że do nagrania wspólnego utworu skłoniły go… jego córki. Ich entuzjazm wobec MIÜ był na tyle silny, że artysta postanowił nawiązać współpracę. Jak mówi, nie była to decyzja przypadkowa – już teraz planowane są kolejne wspólne utwory.

„Moje dziewczyny dowiedziały się o nim i powiedziały: z MIÜ? To zrób. I tak powstał nasz utwór” – dodaje Gural.

Gural o przyszłości MIÜ

Gural nie ma wątpliwości – MIÜ ma przed sobą wielką karierę. Weteran sceny docenia warsztat, pracowitość i kreatywność młodego wykonawcy, a współpraca między nimi jest dla niego dowodem na to, że polski rap wciąż ma się dobrze i potrafi odkrywać nowe talenty.

Dla MIÜ jest to również ważny krok w budowaniu własnej marki i pozycji w branży muzycznej. Dzięki wsparciu i doświadczeniu Gurala, młody raper zyskuje okazję do nauki i ekspozycji na szerszą publiczność.

Tagi


Popularne newsy

Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie sprzedać trzy, stadionowe koncerty? Dziś już wiemy
NEWS

Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie sprzedać trzy, stadionowe koncerty? Dziś już wiemy

Wyszedł numer Bonusa RPK z ostatnią zwrotką Pono. W numerze udzielił się także raper znany z ekipy Eminema
NEWS

Wyszedł numer Bonusa RPK z ostatnią zwrotką Pono. W numerze udzielił się także raper znany z ekipy Eminema

Quebonafide jak zwykle zaskakuje i dorzuca niepublikowany mixtape do preorderowych boxów.  Sentino, Kaz Bałagane i Belmondo w jednym numerze
NEWS

Quebonafide jak zwykle zaskakuje i dorzuca niepublikowany mixtape do preorderowych boxów.  Sentino, Kaz Bałagane i Belmondo w jednym numerze

Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna” 2026
NEWS

Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna” 2026

Quebonafide osiąga kolejny diament. Sukces jest o tyle znaczący, że ZPAV zmienił progi przyznawania takich wyróżnień
NEWS

Quebonafide osiąga kolejny diament. Sukces jest o tyle znaczący, że ZPAV zmienił progi przyznawania takich wyróżnień

Jongmen oskarża oszusta: „Ja Cię szmaciarzu znajdę i Cię rozliczę po swojemu”
NEWS

Jongmen oskarża oszusta: „Ja Cię szmaciarzu znajdę i Cię rozliczę po swojemu”

Eminem idzie na wojnę z australijską marką, za użycie w nazwie słowa „Shady”
NEWS

Eminem idzie na wojnę z australijską marką, za użycie w nazwie słowa „Shady”

Polecane

CGM
Nie żyje Hołdy Gary „Mani” Mounfield – basista Stone Roses i Primal Scream

Nie żyje Hołdy Gary „Mani” Mounfield – basista Stone Roses i Pri ...

Wśród pierwszych osób, które oddały hołd artyścoie, znalazł się Liam Gallagher z Oasis

2 godziny temu

CGM
OG Kamka dissuje Fagatę: „Kiedy ja szlifuje warsztat, ty szlifujesz berło”

OG Kamka dissuje Fagatę: „Kiedy ja szlifuje warsztat, ty szlifuj ...

Fagata chwalila się, że opluła młodą raperkę

5 godzin temu

CGM
Wszystkie dzisiejsze ogłoszenia Openerowe. That’s Open’er baby!

Wszystkie dzisiejsze ogłoszenia Openerowe. That’s Open’er ...

Osiem nowych gwiazd dołącza do line-upu festiwalu

7 godzin temu

CGM
Premiera klipu do „Żywej Legendy”. To ostatni teledysk, w którym wystąpił Pono

Premiera klipu do „Żywej Legendy”. To ostatni teledysk, w ...

Dla fanów polskiego hip-hopu, numer ma szczególne znaczenie

7 godzin temu

CGM
Luna wywołała skandal nagraniem sprzed ołtarza. Archidiecezja Warszawska reaguje: „Bulwersujący incydent”

Luna wywołała skandal nagraniem sprzed ołtarza. Archidiecezja Warszaws ...

"To nie powinno się wydarzyć"

7 godzin temu

CGM
Justin Bieber pomaga kierowcy, który utknął na poboczu. Nagranie stało się viralem

Justin Bieber pomaga kierowcy, który utknął na poboczu. Nagranie stało ...

"Czy Justin Bieber właśnie się zatrzymał, żeby mi pomóc?"

8 godzin temu