Gural o MIÜ: „To nie łak, wielka kariera przed nim”. Weteran sceny propsuje rapującego influencera

Gural ponownie zabrał głos w sprawie młodego wykonawcy MIÜ, odnosząc się do krytyki, która pojawiła się po ich współpracy. Gural podkreśla, że MIÜ to pełnoprawny artysta z autentycznym warsztatem i ogromnym potencjałem.

„To nie łak, wielka kariera przed nim” – mówi weteran sceny hip-hopowej, rozwiewając wątpliwości internautów i fanów.

MIÜ – młody raper z autentycznym warsztatem

Według Gurala, MIÜ to artysta, który wyróżnia się na tle młodej sceny muzycznej. Ma wielokrotne rymy, follow-up’y i solidny warsztat, a przede wszystkim – pasję i kreatywność, które widać w jego twórczości. Raper dodaje, że MIÜ ukończył klasę akordeonu i pochodzi z Poznania, co dla weterana sceny rapowej jest dowodem na autentyczność młodego artysty.

„Nie nagrałem z nikim sztucznym, tylko z normalnym MC z krwi i kości. Przed nim wielka kariera muzyczna” – komentuje Gural.

Skąd pomysł na współpracę?

Gural zdradził, że do nagrania wspólnego utworu skłoniły go… jego córki. Ich entuzjazm wobec MIÜ był na tyle silny, że artysta postanowił nawiązać współpracę. Jak mówi, nie była to decyzja przypadkowa – już teraz planowane są kolejne wspólne utwory.

„Moje dziewczyny dowiedziały się o nim i powiedziały: z MIÜ? To zrób. I tak powstał nasz utwór” – dodaje Gural.

Gural o przyszłości MIÜ

Gural nie ma wątpliwości – MIÜ ma przed sobą wielką karierę. Weteran sceny docenia warsztat, pracowitość i kreatywność młodego wykonawcy, a współpraca między nimi jest dla niego dowodem na to, że polski rap wciąż ma się dobrze i potrafi odkrywać nowe talenty.

Dla MIÜ jest to również ważny krok w budowaniu własnej marki i pozycji w branży muzycznej. Dzięki wsparciu i doświadczeniu Gurala, młody raper zyskuje okazję do nauki i ekspozycji na szerszą publiczność.