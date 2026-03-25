Utwór o samotności i emocjach

Grubson wraca z nowym singlem „Ilu nas jest”. Początek ery „Szlaki”

Grubson zaprezentował nowy singiel „Ilu nas jest”, który zapowiada jego nadchodzący album planowany na jesień 2026 roku. Utwór otwiera jednocześnie nowy etap w twórczości artysty, nazwany „Szlaki”.

„Ilu nas jest” – utwór o samotności i emocjach

Nowy singiel Grubson porusza ważny i coraz częściej obecny społecznie temat – samotność oraz osamotnienie. Artysta zwraca uwagę, że problem ten dotyka ludzi niezależnie od wieku, statusu czy stylu życia.

Piosenka:

  • porusza temat izolacji i kryzysów emocjonalnych,
  • stawia pytania o kondycję psychiczną współczesnego człowieka,
  • niesie przekaz nadziei i otwartości na rozmowę

 

Wypowiedź artysty o nowym singlu

Grubson podkreślił, że utwór powstał w trudnym okresie jego życia. Jak zaznacza, jest to dla niego bardzo osobista produkcja, która ma nie tylko wartość artystyczną, ale również społeczną.

Artysta zwraca uwagę, że mówienie o emocjach i problemach psychicznych jest niezwykle ważne, a szukanie pomocy nie powinno być postrzegane jako słabość, lecz jako oznaka odwagi.

Ważny społeczny przekaz

Singiel „Ilu nas jest” nie ogranicza się wyłącznie do warstwy muzycznej. Twórcy projektu podkreślają jego edukacyjny i społeczny charakter.

W ramach współpracy z partnerem społecznym, Fundacja Rozwoju Młodego Pokolenia, w materiałach związanych z utworem udostępniono informacje o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Poruszane są także konsekwencje długotrwałej samotności, takie jak:

  • depresja i zaburzenia lękowe,
  • problemy ze snem,
  • zwiększone ryzyko uzależnień,
  • pogorszenie ogólnego stanu zdrowia psychicznego.

 

Teledysk i nowy etap w karierze

Do singla powstał również teledysk, który wzmacnia emocjonalny przekaz utworu. W produkcji wzięli udział m.in. Marcin Kowalczyk oraz Paulina Matusewicz.

Nowy projekt Grubsona zapowiada pełnowymiarowy album, który ma ukazać się jesienią 2026 roku i rozpocząć nową muzyczną erę zatytułowaną „Szlaki”.

