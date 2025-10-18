Green Day’s American Idiot uznany za największy rockowy album XXI wieku

fot. Alice Baxley / mat. pras.

Z okazji National Album Day 2025 oficjalne zestawienia UK Charts ujawniły Top 40 największych rockowych i metalowych albumów studyjnych wydanych w Wielkiej Brytanii w tym stuleciu. Na zaszczytnym pierwszym miejscu znalazł się politycznie naładowany punkowy album Green Day, American Idiot.

Sukces American Idiot Green Day

Wydany w 2004 roku album zdobył ponad 2,6 miliona jednostek na brytyjskich listach sprzedaży i streamingu. Zawiera takie przeboje jak „American Idiot” i „Wake Me Up When September Ends”. Jak podkreśla Martin Talbot, dyrektor generalny Official Charts, przesłanie albumu o pokoleniu pełnym dezorientacji i frustracji pozostaje niezwykle aktualne nawet dwie dekady po premierze.

Największe albumy rockowe XXI wieku

Tuż za Green Day na drugim miejscu znalazł się debiutancki album Linkin Park, Hybrid Theory, który sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy w Wielkiej Brytanii, stając się kamieniem milowym w rozwoju nu-metalu. Najwyżej notowany album brytyjski to The Darkness z debiutanckim Permission to Land (1,45 miliona jednostek), zajmujący trzecie miejsce. Następnie na czwartym miejscu uplasował się gotycko-rockowy album Evanescence, Fallen, a Top 5 zamyka album Muse z 2006 roku, Black Holes & Revelations.

Dominacja wielkich gwiazd rocka

Lista pokazuje trwałą popularność wielu ikon rocka. Muse i Foo Fighters mają po cztery albumy w Top 40, podczas gdy Nickelback znalazł się w zestawieniu trzy razy. Z kolei My Chemical Romance, z albumem The Black Parade wylądował na szóstej pozycji. Obecnie panowie szykują się na trasę po Wielkiej Brytanii w 2026 roku z okazji 20. rocznicy premiery, co potwierdza ich niegasnącą popularność.

Top 40 największych albumów rockowych

American Idiot – Green Day Hybrid Theory – Linkin Park Permission to Land – The Darkness Fallen – Evanescence Black Holes & Revelations – Muse The Black Parade – My Chemical Romance Silver Side Up – Nickelback Meteora – Linkin Park All the Right Reasons – Nickelback Chocolate Starfish and the Hotdog – Limp Bizkit Absolution – Muse One by One – Foo Fighters Stadium Arcadium – Red Hot Chili Peppers In Your Honor – Foo Fighters The Resistance – Muse Origin of Symmetry – Muse Minutes to Midnight – Linkin Park Echoes Silence Patience & Grace – Foo Fighters Toxicity – System of a Down Songs for the Deaf – Queens of the Stone Age All Killer No Filler – Sum 41

Brand New Eyes – Paramore Three Cheers for Sweet Revenge – My Chemical Romance Riot – Paramore Wasting Light – Foo Fighters Blink 182 – Blink 182 Dark Horse – Nickelback The Young and the Hopeless – Good Charlotte 21st Century Breakdown – Green Day Take Off Your Pants and Jacket – Blink 182 Black Ice – AC/DC