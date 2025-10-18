Szukaj
Green Day’s American Idiot uznany za największy rockowy album XXI wieku

Top 40 największych rockowych i metalowych albumów studyjnych wydanych w UK

2025.10.18

opublikował:

Green Day’s American Idiot uznany za największy rockowy album XXI wieku

fot. Alice Baxley / mat. pras.

Z okazji National Album Day 2025 oficjalne zestawienia UK Charts ujawniły Top 40 największych rockowych i metalowych albumów studyjnych wydanych w Wielkiej Brytanii w tym stuleciu. Na zaszczytnym pierwszym miejscu znalazł się politycznie naładowany punkowy album Green Day, American Idiot.

Sukces American Idiot Green Day

Wydany w 2004 roku album zdobył ponad 2,6 miliona jednostek na brytyjskich listach sprzedaży i streamingu. Zawiera takie przeboje jak „American Idiot” i „Wake Me Up When September Ends”. Jak podkreśla Martin Talbot, dyrektor generalny Official Charts, przesłanie albumu o pokoleniu pełnym dezorientacji i frustracji pozostaje niezwykle aktualne nawet dwie dekady po premierze.

Największe albumy rockowe XXI wieku

Tuż za Green Day na drugim miejscu znalazł się debiutancki album Linkin Park, Hybrid Theory, który sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy w Wielkiej Brytanii, stając się kamieniem milowym w rozwoju nu-metalu. Najwyżej notowany album brytyjski to The Darkness z debiutanckim Permission to Land (1,45 miliona jednostek), zajmujący trzecie miejsce. Następnie na czwartym miejscu uplasował się gotycko-rockowy album Evanescence, Fallen, a Top 5 zamyka album Muse z 2006 roku, Black Holes & Revelations.

Dominacja wielkich gwiazd rocka

Lista pokazuje trwałą popularność wielu ikon rocka. Muse i Foo Fighters mają po cztery albumy w Top 40, podczas gdy Nickelback znalazł się w zestawieniu trzy razy. Z kolei My Chemical Romance, z albumem The Black Parade wylądował na szóstej pozycji. Obecnie panowie szykują się na trasę po Wielkiej Brytanii w 2026 roku z okazji 20. rocznicy premiery, co potwierdza ich niegasnącą popularność.

Top 40 największych albumów rockowych

  1. American IdiotGreen Day

  2. Hybrid TheoryLinkin Park

  3. Permission to LandThe Darkness

  4. FallenEvanescence

  5. Black Holes & RevelationsMuse

  6. The Black ParadeMy Chemical Romance

  7. Silver Side UpNickelback

  8. MeteoraLinkin Park

  9. All the Right ReasonsNickelback

  10. Chocolate Starfish and the HotdogLimp Bizkit

  11. AbsolutionMuse

  12. One by OneFoo Fighters

  13. Stadium ArcadiumRed Hot Chili Peppers

  14. In Your HonorFoo Fighters

  15. The ResistanceMuse

  16. Origin of SymmetryMuse

  17. Minutes to MidnightLinkin Park

  18. Echoes Silence Patience & GraceFoo Fighters

  19. ToxicitySystem of a Down

  20. Songs for the DeafQueens of the Stone Age

  21. All Killer No FillerSum 41

  1. Brand New EyesParamore

  2. Three Cheers for Sweet RevengeMy Chemical Romance

  3. RiotParamore

  4. Wasting LightFoo Fighters

  5. Blink 182Blink 182

  6. Dark HorseNickelback

  7. The Young and the HopelessGood Charlotte

  8. 21st Century BreakdownGreen Day

  9. Take Off Your Pants and JacketBlink 182

  10. Black IceAC/DC

  1. The Endless RiverPink Floyd

  2. Bullet in a BibleGreen Day

  3. InfestPapa Roach

  4. Start SomethingLostprophets

  5. IowaSlipknot

  6. Come CleanPuddle of Mudd

  7. Break the CycleStaind

  8. AudioslaveAudioslave

  9. That’s the SpiritBring Me the Horizon

