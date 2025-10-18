Green Day’s American Idiot uznany za największy rockowy album XXI wieku

fot. Alice Baxley / mat. pras.
Z okazji National Album Day 2025 oficjalne zestawienia UK Charts ujawniły Top 40 największych rockowych i metalowych albumów studyjnych wydanych w Wielkiej Brytanii w tym stuleciu. Na zaszczytnym pierwszym miejscu znalazł się politycznie naładowany punkowy album Green Day, American Idiot.
Sukces American Idiot Green Day
Wydany w 2004 roku album zdobył ponad 2,6 miliona jednostek na brytyjskich listach sprzedaży i streamingu. Zawiera takie przeboje jak „American Idiot” i „Wake Me Up When September Ends”. Jak podkreśla Martin Talbot, dyrektor generalny Official Charts, przesłanie albumu o pokoleniu pełnym dezorientacji i frustracji pozostaje niezwykle aktualne nawet dwie dekady po premierze.
Największe albumy rockowe XXI wieku
Tuż za Green Day na drugim miejscu znalazł się debiutancki album Linkin Park, Hybrid Theory, który sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy w Wielkiej Brytanii, stając się kamieniem milowym w rozwoju nu-metalu. Najwyżej notowany album brytyjski to The Darkness z debiutanckim Permission to Land (1,45 miliona jednostek), zajmujący trzecie miejsce. Następnie na czwartym miejscu uplasował się gotycko-rockowy album Evanescence, Fallen, a Top 5 zamyka album Muse z 2006 roku, Black Holes & Revelations.
Dominacja wielkich gwiazd rocka
Lista pokazuje trwałą popularność wielu ikon rocka. Muse i Foo Fighters mają po cztery albumy w Top 40, podczas gdy Nickelback znalazł się w zestawieniu trzy razy. Z kolei My Chemical Romance, z albumem The Black Parade wylądował na szóstej pozycji. Obecnie panowie szykują się na trasę po Wielkiej Brytanii w 2026 roku z okazji 20. rocznicy premiery, co potwierdza ich niegasnącą popularność.
Top 40 największych albumów rockowych
-
American Idiot – Green Day
-
Hybrid Theory – Linkin Park
-
Permission to Land – The Darkness
-
Fallen – Evanescence
-
Black Holes & Revelations – Muse
-
The Black Parade – My Chemical Romance
-
Silver Side Up – Nickelback
-
Meteora – Linkin Park
-
All the Right Reasons – Nickelback
-
Chocolate Starfish and the Hotdog – Limp Bizkit
-
Absolution – Muse
-
One by One – Foo Fighters
-
Stadium Arcadium – Red Hot Chili Peppers
-
In Your Honor – Foo Fighters
-
The Resistance – Muse
-
Origin of Symmetry – Muse
-
Minutes to Midnight – Linkin Park
-
Echoes Silence Patience & Grace – Foo Fighters
-
Toxicity – System of a Down
-
Songs for the Deaf – Queens of the Stone Age
-
All Killer No Filler – Sum 41
-
Brand New Eyes – Paramore
-
Three Cheers for Sweet Revenge – My Chemical Romance
-
Riot – Paramore
-
Wasting Light – Foo Fighters
-
Blink 182 – Blink 182
-
Dark Horse – Nickelback
-
The Young and the Hopeless – Good Charlotte
-
21st Century Breakdown – Green Day
-
Take Off Your Pants and Jacket – Blink 182
-
Black Ice – AC/DC
-
The Endless River – Pink Floyd
-
Bullet in a Bible – Green Day
-
Infest – Papa Roach
-
Start Something – Lostprophets
-
Iowa – Slipknot
-
Come Clean – Puddle of Mudd
-
Break the Cycle – Staind
-
Audioslave – Audioslave
-
That’s the Spirit – Bring Me the Horizon