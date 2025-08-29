Szukaj
CGM

grandson na klubowym koncercie w Polsce

Artysta przyjedzie do nas zimą.

2025.08.29

opublikował:

grandson na klubowym koncercie w Polsce

fot. Philips Shum

W koncertowym kalendarzu na 2026 r. stopniowo pojawiają się kolejne daty. Jedną z tych, które warto mieć na uwadze, będzie 11 lutego. Właśnie tego dnia w warszawskiej Stodole wystąpi grandson.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowego rozpocznie się w środę, 3 września o godz. 11:00. 24h później ruszy przedsprzedaż dla klientów Ticketmastera, a 5 września o 11.00 wejściówki trafią na LiveNation.pl.

Era „INERTIA” w twórczości grandsona to wykorzystanie surowej siły rapu opartego na ciężkich riffach, by zwrócić uwagę na takie problemy jak nowa fala faszyzmu, wzrost mizoginii, ataki na prawa osób queer czy ruch solidarności z Palestyną. Jego ostatnie utwory – „BRAINROT”, „SELF IMMOLATION” i „GOD IS AN ANIMAL” – stały się pełnymi gniewu manifestami sprawiedliwości, które na żywo nabierają jeszcze bardziej wybuchowej intensywności. Podkreślił to jego występ jako headlinera sceny Left Field na festiwalu Glastonbury – przestrzeni aktywizmu i debat – który portal Louder Than War opisał jako „objawienie… [grandson] przeniósł ciężki funk Rage Against The Machine w nową przestrzeń, konfrontującą chaos teraźniejszości”.

Teraz grandson ogłasza, że po premierze swojego nowego albumu INERTIA (5 września) wyruszy w rozległą trasę koncertową jako headliner po Wielkiej Brytanii i Europie w 2026 roku. Maksymalistyczne brzmienie płyty inspirowane jest jego odkryciem, że fani przychodzą na koncerty po katharsis – by odnaleźć optymizm we wspólnocie podobnie myślących osób i przekuć swój ból oraz beznadzieję w coś znaczącego.

grandson, naprawdę nazywający się Jordan Benjamin, mówi:

Moment, na który czekałem dwa lata – od zakończenia ostatniej trasy jako headliner – wreszcie nadszedł. Wracamy z oporem do Europy. To koncert, na którym możesz być sobą i zatracić się – nie tylko w muzyce, ale w kolektywnym duchu tysiąca innych dusz, które stoją za tym, za czym ty stoisz, i wszystkie jednocześnie mówią: Nie będziemy dłużej tego gówna znosić. Gdy zgasną światła i zabrzmi pierwszy dźwięk – rozpęta się totalne szaleństwo. Nie mogę się doczekać.

Supportem grandsona w Warszawie będzie VOWER.

Tagi


Popularne newsy

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie
NEWS

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Kubańczyk szczerze o Zuzi Fijak z modelek: „Oświadczę się jej. Nigdy nie byłem tak zakochany”
NEWS

Kubańczyk szczerze o Zuzi Fijak z modelek: „Oświadczę się jej. Nigdy nie byłem tak zakochany”

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper
NEWS

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”
NEWS

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”

Tomb: „Z ghostwritingu są lepsze pieniądze niż z rapowania”
NEWS

Tomb: „Z ghostwritingu są lepsze pieniądze niż z rapowania”

Filipek kończy współpracę z Takefunem
NEWS

Filipek kończy współpracę z Takefunem

To musiało się tak skończyć – Dawid Podsiadło i Artur Rojek wydadzą wspólną płytę
NEWS

To musiało się tak skończyć – Dawid Podsiadło i Artur Rojek wydadzą wspólną płytę

Polecane

CGM
Malik Montana wjeżdża z kolejną zagraniczną kooperacją

Malik Montana wjeżdża z kolejną zagraniczną kooperacją

Mr. International powraca.

1 godzinę temu

CGM
MENT z Rasmentalismu wypuścił nowy singiel. Gościnnie Faustyna Maciejczuk i Miły ATZ

MENT z Rasmentalismu wypuścił nowy singiel. Gościnnie Faustyna Maciejc ...

Mentos przyznał, że zmienił pierwotny tytuł utworu pod wpływem zwrotki rapera.

1 godzinę temu

CGM
Fagata: „Jestem dziewczyną na zawsze, nie jakąś k***ą na chwilę”

Fagata: „Jestem dziewczyną na zawsze, nie jakąś k***ą na chwilę& ...

Niecodzienny love song z udziałem gościa.

2 godziny temu

CGM
Tomb założył agencję ghostwriterów. W ekipie także trójka innych raperów

Tomb założył agencję ghostwriterów. W ekipie także trójka innych raper ...

Artyści "tworzą muzykę od A do Z".

2 godziny temu

CGM
Teksty Sabriny Carpenter zbyt odważne? Wokalistka mówi wprost: „Najwyraźniej kochacie seks”

Teksty Sabriny Carpenter zbyt odważne? Wokalistka mówi wprost: „ ...

"Jesteście nim obsesyjnie zainteresowani" - odpowiada krytykom gwiazda.

3 godziny temu

CGM
Jessie J przekłada trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i Europie z powodu drugiej operacji raka piersi

Jessie J przekłada trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i Europie z po ...

Druga operacja i przełożona trasa koncertowa

5 godzin temu