grandson na klubowym koncercie w Polsce

fot. Philips Shum

W koncertowym kalendarzu na 2026 r. stopniowo pojawiają się kolejne daty. Jedną z tych, które warto mieć na uwadze, będzie 11 lutego. Właśnie tego dnia w warszawskiej Stodole wystąpi grandson.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowego rozpocznie się w środę, 3 września o godz. 11:00. 24h później ruszy przedsprzedaż dla klientów Ticketmastera, a 5 września o 11.00 wejściówki trafią na LiveNation.pl.

Era „INERTIA” w twórczości grandsona to wykorzystanie surowej siły rapu opartego na ciężkich riffach, by zwrócić uwagę na takie problemy jak nowa fala faszyzmu, wzrost mizoginii, ataki na prawa osób queer czy ruch solidarności z Palestyną. Jego ostatnie utwory – „BRAINROT”, „SELF IMMOLATION” i „GOD IS AN ANIMAL” – stały się pełnymi gniewu manifestami sprawiedliwości, które na żywo nabierają jeszcze bardziej wybuchowej intensywności. Podkreślił to jego występ jako headlinera sceny Left Field na festiwalu Glastonbury – przestrzeni aktywizmu i debat – który portal Louder Than War opisał jako „objawienie… [grandson] przeniósł ciężki funk Rage Against The Machine w nową przestrzeń, konfrontującą chaos teraźniejszości”.

Teraz grandson ogłasza, że po premierze swojego nowego albumu INERTIA (5 września) wyruszy w rozległą trasę koncertową jako headliner po Wielkiej Brytanii i Europie w 2026 roku. Maksymalistyczne brzmienie płyty inspirowane jest jego odkryciem, że fani przychodzą na koncerty po katharsis – by odnaleźć optymizm we wspólnocie podobnie myślących osób i przekuć swój ból oraz beznadzieję w coś znaczącego.

grandson, naprawdę nazywający się Jordan Benjamin, mówi:

– Moment, na który czekałem dwa lata – od zakończenia ostatniej trasy jako headliner – wreszcie nadszedł. Wracamy z oporem do Europy. To koncert, na którym możesz być sobą i zatracić się – nie tylko w muzyce, ale w kolektywnym duchu tysiąca innych dusz, które stoją za tym, za czym ty stoisz, i wszystkie jednocześnie mówią: Nie będziemy dłużej tego gówna znosić. Gdy zgasną światła i zabrzmi pierwszy dźwięk – rozpęta się totalne szaleństwo. Nie mogę się doczekać.

Supportem grandsona w Warszawie będzie VOWER.