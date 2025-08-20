Szukaj
Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej

Kim jest słynny YouTuber?

2025.08.20

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej

fot. kadr z wideo

Grande Connection w ostatnich miesiącach wyrósł na jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej sceny rapowej. Określany mianem „rapowego wyjaśniacza”, zasłynął z bezkompromisowych opinii i demaskowania kulis branży. Teraz znalazł się w centrum dyskusji o ghostwritingu – zjawisku, które w Polsce oficjalnie rzadko bywa poruszane.

RY23 reaguje na zaproszenie do współpracy

Wszystko zaczęło się od propozycji Grande Connection skierowanej do Alberto i RY23. Raper z PDG, znany z bezpośredniego stylu, postanowił podjąć wyzwanie. W 12-minutowym materiale wideo przyznał, że ghostwriting faktycznie istnieje. Jednocześnie podkreślił, że nie ma problemu, aby Grande udostępnił mu dowody potwierdzające jego udział w pisaniu tekstów innym artystom.

Odpowiedź Grande Connection – zapowiedź mocnych dowodów

Grande Connection nie pozostawił słów RY23 bez reakcji. W komentarzu zaznaczył, że od dawna przygotowywał materiały, które miały trafić do Alberto, jednak skoro RY23 zgłosił się jako pierwszy – to właśnie jemu zostaną przesłane:

„Do Alberto wysłałbym dowody z trochę innego ‘obozu rapowego’, które już miałem przygotowane. Ale odezwałeś się Ty, więc jak pozgrywam to ze starego telefonu to Ci oczywiście prześlę. Dwie albo trzy osoby. Nie robię tego, żeby więcej osób mi wierzyło, bo to nieistotne, kim ja jestem. Wysyłam to, żeby pokazać, jak niektórzy raperzy wcześniej świadomie ściemniali.”

Jego słowa sugerują, że wkrótce światło dzienne mogą ujrzeć fakty kompromitujące niektórych przedstawicieli sceny.

Ghostwriting w polskim rapie – temat tabu

Choć w amerykańskim hip-hopie ghostwriting jest od lat znanym zjawiskiem, w Polsce przez długi czas traktowano go jak coś niemal niemożliwego. Grande Connection zwraca uwagę, że pisanie dla innych nie zawsze oznacza stworzenie całego utworu. Często autor przygotowuje wersję roboczą, która później w studiu jest przerabiana przez producentów i innych współtwórców. Dzięki temu ostateczny kawałek znacząco różni się od pierwotnego tekstu, a słuchacze nie są świadomi, że wkład miał ktoś z zewnątrz.

Co motywuje Grande Connection?

Grande podkreśla, że jego działalność nie ma na celu zdobywania popularności ani potwierdzania własnej wartości. Według niego chodzi o pokazanie hipokryzji i zakulisowych działań na polskiej scenie. Twierdzi również, że pisanie tekstów to przede wszystkim pasja, a nie sposób na zarabianie pieniędzy.

