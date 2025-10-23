Szukaj
CGM

Gosia Andrzejewicz tłumaczy się z zarabiania na filmikach z życzeniami.”Zawód artysty nie daje kokosów”

Piosenkarka podkreśliła, że wciąż robi to, co kocha, i nie wyobraża sobie życia bez muzyki.

2025.10.23

opublikował:

Gosia Andrzejewicz tłumaczy się z zarabiania na filmikach z życzeniami.”Zawód artysty nie daje kokosów”

Gosia Andrzejewicz w rozmowie z serwisem Pudelek szczerze opowiedziała o kulisach swoich zarobków. Piosenkarka przyznała, że zawód artysty nie daje kokosów, dlatego znalazła nowe sposoby na utrzymanie się w branży muzycznej.

„Zawód artysty nie daje kokosów” – szczere wyznanie Gosi Andrzejewicz

Wokalistka, która od lat działa na polskiej scenie muzycznej, przyznała, że mimo popularności sprzed lat nie zarabia fortuny.

„Startując w tym zawodzie, nigdy nie myślałam o pieniądzach. Gdybym myślała kategoriami finansowymi, to byłabym teraz w branży przemysłowej czy farmaceutycznej. Zawód artysty nie daje kokosów, ale daje satysfakcję i spełnienie” – wyznała Gosia Andrzejewicz.

Piosenkarka podkreśliła, że wciąż robi to, co kocha, i nie wyobraża sobie życia bez muzyki.

Filmiki z życzeniami – nowy sposób na kontakt z fanami

Piosenkarka nie ukrywa, że poza koncertami rozwija także swoje media społecznościowe i platformę z personalizowanymi życzeniami wideo. Za około 300 złotych można zamówić u niej specjalne nagranie z dedykowanymi słowami.

„Mi to sprawia przyjemność i cieszę się, że mogę wywoływać radość u kogoś, dla kogoś to jest bardzo ważne. Za darmo nie wysyłam takich nagrań, bo to też praca – nad filmikiem pracują inne osoby” – tłumaczyła.

Gosia o kontrowersjach wokół „słowiańskiej urody”

W rozmowie Gosia Andrzejewicz odniosła się również do głośnego nagrania, w którym chwaliła się swoją „słowiańską urodą”. Jak przyznała, nie żałuje swoich słów, choć wie, że temat wywołał emocje w sieci.

Gosia Andrzejewicz wciąż aktywna w show-biznesie

Choć nie jest już na szczycie list przebojów, wokalistka nadal występuje, koncertuje i pozostaje w kontakcie z fanami. Jej szczerość i pozytywne podejście do życia sprawiają, że wciąż cieszy się sympatią publiczności.

Tagi


Popularne newsy

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego
NEWS

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”
NEWS

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze
NEWS

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze

Koniec Pokahontaz – Rahim i Fokus żegnają się z nazwą po ponad 20 latach
NEWS

Koniec Pokahontaz – Rahim i Fokus żegnają się z nazwą po ponad 20 latach

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim
NEWS

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim

Arab wyjaśnia Jacka Murańskiego: „Będziesz się musiał do tego ustosunkować”
NEWS

Arab wyjaśnia Jacka Murańskiego: „Będziesz się musiał do tego ustosunkować”

Zapiekankowy biznes Kukona – jak naprawdę wygląda gastronomia od kuchni?
NEWS

Zapiekankowy biznes Kukona – jak naprawdę wygląda gastronomia od kuchni?

Polecane

CGM
Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie p ...

Muzyk stanął w obronie kobiety szarpanej przez pijanego mężczyznę

28 minut temu

CGM
KęKę wrócił do swojej szkoły w Radomiu z okazji jubileuszu 50-lecia

KęKę wrócił do swojej szkoły w Radomiu z okazji jubileuszu 50-lecia

Spotkanie z uczniami i nauczycielami

39 minut temu

CGM
Jeden z więźniów prawie podciął gardło Diddy’emu. Przyjaciel rapera ujawnia szczegóły 

Jeden z więźniów prawie podciął gardło Diddy’emu. Przyjaciel rap ...

Więzienie nie jest bezpieczne dla osób skazanych w sprawach związanych z przestępstwami seksualnymi

52 minuty temu

CGM
Lexy Chaplin o Halloween: „To kult szatana”

Lexy Chaplin o Halloween: „To kult szatana”

Śpiewająca influencerka dołączyła do grona celebrytów krytykujących obchodzenie Halloween

58 minut temu

CGM
Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: „Ja pie*dolę, człowieku, co ty robisz?!”

Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: &#822 ...

"Ja naprawdę pracuję nad swoim temperamentem"

1 godzinę temu

CGM
Yurkosky: „Fagata jest postacią szkodliwą (…)Usunąłbym Fagatę z rap-sceny”

Yurkosky: „Fagata jest postacią szkodliwą (…)Usunąłbym Fagatę z ...

Mocne słowa aktywisty hip-hopowego

1 godzinę temu