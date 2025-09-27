Gang Albanii wróci na scenę? Popek: „Pogodziłem się z Robertem M”

Niemal dekadę po rozwiązaniu Gangu Albanii jego muzyka nadal bardzo dobrze radzi sobie na platformach streamingowych. Grupa gromadzi aktualnie niemal 450 tys. słuchaczy miesięcznie na samym Spotify. Reaktywacja i nowy album z pewnością podbiłyby ten wynik. No właśnie, czy jest szansa na „trójkę” Gangu?

Zespół rozpadł się w 2017 r. przez konflikt artystów. W tym przypadku jednak czas leczy rany Popek deklaruje otwartość na realizację kolejnego projektu.

„Pogodziłem się z Robertem M”

– To jest taka moja ostatnia rzecz, którą chciałbym skreślić przed śmiercią. Chciałem zrobić Gang Albanii. Pogodziłem się z Robertem M. z Borixonem nie mam za bardzo kontaktu. Pozdrawiam chłopaków i chciałbym zrobić to jeszcze raz – zadeklarował Popek.

„Królowie życia”, czyli debiutancki album Gangu Albanii był spektakularnym sukcesem i wykręcił diamentową płytę. „Dwójka” zatytułowana „Ciężki gnój” była już „jedynie” podwójnie platynowa. Czy rynek potrzebuje Gangu Albanii i kolejnej „P***y nad głową”?