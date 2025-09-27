Szukaj
Gang Albanii wróci na scenę? Popek: „Pogodziłem się z Robertem M”

Czy scena jest gotowa na kolejną "P***ę nad głową"?

2025.09.27

Niemal dekadę po rozwiązaniu Gangu Albanii jego muzyka nadal bardzo dobrze radzi sobie na platformach streamingowych. Grupa gromadzi aktualnie niemal 450 tys. słuchaczy miesięcznie na samym Spotify. Reaktywacja i nowy album z pewnością podbiłyby ten wynik. No właśnie, czy jest szansa na „trójkę” Gangu?

Zespół rozpadł się w 2017 r. przez konflikt artystów. W tym przypadku jednak czas leczy rany Popek deklaruje otwartość na realizację kolejnego projektu.

„Pogodziłem się z Robertem M”

To jest taka moja ostatnia rzecz, którą chciałbym skreślić przed śmiercią. Chciałem zrobić Gang Albanii. Pogodziłem się z Robertem M. z Borixonem nie mam za bardzo kontaktu. Pozdrawiam chłopaków i chciałbym zrobić to jeszcze raz – zadeklarował Popek.

„Królowie życia”, czyli debiutancki album Gangu Albanii był spektakularnym sukcesem i wykręcił diamentową płytę. „Dwójka” zatytułowana „Ciężki gnój” była już „jedynie” podwójnie platynowa. Czy rynek potrzebuje Gangu Albanii i kolejnej „P***y nad głową”?

