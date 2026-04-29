Future oskarża swoją byłą o obrazę sądu

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Sprawa pomiędzy Future a jego byłą partnerką Brittni Mealy ponownie trafia na wokandę i budzi duże zainteresowanie w mediach. Artysta złożył wniosek do sądu, w którym domaga się uznania Brittni Mealy za winną obrazy sądu, twierdząc, że miała ona naruszać wcześniejsze nakazy sądowe oraz ujawniać poufne informacje.

Spór sądowy między Future a Brittni Mealy

Według dokumentów sądowych, które trafiły do mediów, Future zarzuca swojej byłej partnerce Brittni Mealy ujawnianie informacji dotyczących jego życia prywatnego. Wniosek złożony przez rapera wskazuje, że jej działania miały być powtarzalne i naruszać wcześniejsze decyzje sądu.

Część dokumentów została utajniona, jednak według dostępnych informacji sprawa dotyczy rzekomego przekazywania danych mediom, co miało negatywnie wpływać na wizerunek artysty.

Konflikt o ubezpieczenie na życie i opiekę nad dzieckiem

Spór między stronami nie jest nowy. Brittni Mealy wcześniej złożyła pozew przeciwko Future, twierdząc, że nie wywiązał się on z obowiązku wykupienia polisy na życie o wartości 500 tysięcy dolarów, która miała zabezpieczać ich syna Prince’a.

Raper zaprzeczył tym zarzutom, podkreślając, że przedstawione przez byłą partnerkę oskarżenia są nieprawdziwe i nie mają podstaw prawnych.

Zarzuty o wyciek informacji do mediów

W nowym wniosku sądowym Future twierdzi, że Brittni Mealy mogła przekazywać szczegóły sprawy do prasy. W dokumentach pojawiają się również wzmianki o korespondencji e-mailowej, w której zespół artysty sugerował możliwość takich działań.

Brittni Mealy stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom, utrzymując, że działa zgodnie z prawem i w interesie dziecka.

Wątek opieki nad synem Prince’em

W trakcie sporu pojawiły się również informacje dotyczące relacji rodzinnych. Brittni Mealy twierdziła wcześniej, że Future nie widział swojego syna przez około 16 miesięcy. Te zarzuty również zostały przez rapera zakwestionowane.

Sprawa dotycząca opieki nad dzieckiem pozostaje jednym z kluczowych elementów konfliktu między stronami.

Reprezentacja prawna i dodatkowe powiązania

Brittni Mealy w postępowaniu reprezentowana jest przez prawnika Michaela Sterlinga, partnera Real Housewives of Atlanta Evy Marcille. Ten wątek dodatkowo przyciągnął uwagę mediów ze względu na powiązania z popularnym światem reality TV.

Future i jego życie prywatne

Warto przypomnieć, że Future ma co najmniej siedmioro dzieci, w tym syna ze znaną piosenkarką Ciara. Jego życie prywatne od lat budzi zainteresowanie mediów i często staje się przedmiotem publicznych dyskusji.

Co dalej w sprawie Future kontra Brittni Mealy?

Obecnie sąd rozpatruje wniosek o uznanie Brittni Mealy za winną obrazy sądu oraz ewentualne sankcje finansowe, w tym pokrycie kosztów prawnych Future.

Sprawa jest rozwojowa i może mieć dalsze konsekwencje zarówno prawne, jak i wizerunkowe dla obu stron.