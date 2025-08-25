Szukaj
CGM

Fukaj prezentuje nowy singiel z Vito Bambino i ogłasza trasę „Znajdź Mnie W Tym Tour”

„Zabiorę Cię Tam” – Fukaj i Vito Bambino o miłości

2025.08.25

opublikował:

Fukaj prezentuje nowy singiel z Vito Bambino i ogłasza trasę „Znajdź Mnie W Tym Tour”

Trzeci singiel zapowiadający album Fukaja

Fukaj nie zwalnia tempa i prezentuje kolejny, trzeci singiel zapowiadający swój nadchodzący album, którego premiera zaplanowana jest na listopad 2025 roku. Po dobrze przyjętych utworach „Nie Puszczę” oraz „Potwory z Szafy” (nagranym we współpracy z braćmi Kacperczyk), tym razem artysta zaprosił do współpracy Vito Bambino – jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny muzycznej.

SPRAWDŹ TAKŻE: Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

„Zabiorę Cię Tam” – Fukaj i Vito Bambino o miłości

Nowy singiel zatytułowany „Zabiorę Cię Tam” to emocjonalna i melodyjna opowieść o miłości – uczuciu, które potrafi zarówno uskrzydlać, jak i stawiać przed trudnymi wyzwaniami. Fukaj i Vito Bambino połączyli swoje różnorodne style, tworząc utwór pełen szczerości i wrażliwości.

Towarzyszący premierze teledysk ukazuje różne oblicza miłości: od pierwszych zauroczeń, przez codzienne gesty bliskości, aż po relacje wystawiane na próbę.

 

Trasa koncertowa Fukaja – „Znajdź Mnie W Tym Tour”

Premiera singla zbiegła się z uruchomieniem sprzedaży biletów na kolejną trasę koncertową Fukaja. Tournee zatytułowane „Znajdź Mnie W Tym Tour” rozpocznie się w lutym 2026 roku i obejmie największe polskie miasta.

Harmonogram koncertów:

07.02 – Poznań, B17

12.02 – Warszawa, Progresja

14.02 – Wrocław, A2

20.02 – Gdańsk, B90

21.02 – Kraków, Studio

28.02 – TBA

Nadchodzący album i nowy etap w twórczości Fukaja

Nadchodzący krążek będzie czwartym albumem w dyskografii Fukaja. Artysta zapowiada nie tylko świeże brzmienia, ale także zmianę kierunku artystycznego, co potwierdzają dotychczasowe single. Fani mogą spodziewać się szczerej, osobistej i nowoczesnej odsłony jego twórczości.

@cgm.pl Ten Typ Med zapowiada, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że jego fani i hejteray go poganiają #TenTypMes #Tede #beef #MesvsTede #cgm #cgmpl ♬ original sound – CGM.PL

 

Tagi


Popularne newsy

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają
NEWS

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów
NEWS

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO
NEWS

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?
NEWS

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles
NEWS

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach
NEWS

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”
NEWS

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”

Polecane

CGM
Błażej Król prezentuje nowy singiel „Chcesz to leć” i rusza z preorderem albumu „Popiół”

Błażej Król prezentuje nowy singiel „Chcesz to leć” i rusza z preorder ...

„Popiół” – najbardziej osobisty album w karierze Błażeja Króla

3 godziny temu

CGM
Rufuz otwiera nowy rozdział – singiel „PANAMA” już dostępny

Rufuz otwiera nowy rozdział – singiel „PANAMA” już dostępny

Utwór powstał podczas intensywnego muzycznego campu w Barcelonie

3 godziny temu

CGM
BBC wyjaśnia, dlaczego przemówienie Hoziera o Palestynie i wolności słowa nie zostało pokazane na antenie

BBC wyjaśnia, dlaczego przemówienie Hoziera o Palestynie i wolności sł ...

Dlaczego BBC nie pokazało koncertu?

3 godziny temu

CGM
Kendrick Lamar pojawił się na koncercie The Clipse

Kendrick Lamar pojawił się na koncercie The Clipse

Historyczny występ w Los Angeles

4 godziny temu

CGM
Chris Martin pomógł fanowi oświadczyć się na koncercie Coldplay. Najpierw jednak przeprowadził „kontrolę bezpieczeństwa”

Chris Martin pomógł fanowi oświadczyć się na koncercie Coldplay. Najpi ...

Niezwykły moment na Wembley Stadium

4 godziny temu

CGM
Viki Gabor odpowiada na krytykę po koncercie TVP: „Nie byłam, nie jestem i nie będę zupą pomidorową”

Viki Gabor odpowiada na krytykę po koncercie TVP: „Nie byłam, nie jest ...

Krytyka po występie w Tarnowie

4 godziny temu