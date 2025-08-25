Fukaj prezentuje nowy singiel z Vito Bambino i ogłasza trasę „Znajdź Mnie W Tym Tour”

Trzeci singiel zapowiadający album Fukaja

Fukaj nie zwalnia tempa i prezentuje kolejny, trzeci singiel zapowiadający swój nadchodzący album, którego premiera zaplanowana jest na listopad 2025 roku. Po dobrze przyjętych utworach „Nie Puszczę” oraz „Potwory z Szafy” (nagranym we współpracy z braćmi Kacperczyk), tym razem artysta zaprosił do współpracy Vito Bambino – jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny muzycznej.

„Zabiorę Cię Tam” – Fukaj i Vito Bambino o miłości

Nowy singiel zatytułowany „Zabiorę Cię Tam” to emocjonalna i melodyjna opowieść o miłości – uczuciu, które potrafi zarówno uskrzydlać, jak i stawiać przed trudnymi wyzwaniami. Fukaj i Vito Bambino połączyli swoje różnorodne style, tworząc utwór pełen szczerości i wrażliwości.

Towarzyszący premierze teledysk ukazuje różne oblicza miłości: od pierwszych zauroczeń, przez codzienne gesty bliskości, aż po relacje wystawiane na próbę.

Trasa koncertowa Fukaja – „Znajdź Mnie W Tym Tour”

Premiera singla zbiegła się z uruchomieniem sprzedaży biletów na kolejną trasę koncertową Fukaja. Tournee zatytułowane „Znajdź Mnie W Tym Tour” rozpocznie się w lutym 2026 roku i obejmie największe polskie miasta.

Harmonogram koncertów:

07.02 – Poznań, B17

12.02 – Warszawa, Progresja

14.02 – Wrocław, A2

20.02 – Gdańsk, B90

21.02 – Kraków, Studio

28.02 – TBA

Nadchodzący album i nowy etap w twórczości Fukaja

Nadchodzący krążek będzie czwartym albumem w dyskografii Fukaja. Artysta zapowiada nie tylko świeże brzmienia, ale także zmianę kierunku artystycznego, co potwierdzają dotychczasowe single. Fani mogą spodziewać się szczerej, osobistej i nowoczesnej odsłony jego twórczości.