Szukaj
CGM

Florence + The Machine ogłaszają trasę koncertową. Grupa zagra także w Krakowie

Florence Welch na trasie „Everybody Scream”

2025.08.29

opublikował:

Florence + The Machine ogłaszają trasę koncertową. Grupa zagra także w Krakowie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Florence Welch i jej zespół Florence + The Machine, ogłosili trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i Europie, promując swój szósty album studyjny „Everybody Scream”, którego premiera zaplanowana jest na 31 października 2024 roku.

Artystka odwiedzi największe areny, w tym dwukrotnie londyńską O2 Arena, Accor Arena w Paryżu oraz TAURON Arenę w Krakowie.

Koncert w Krakowie

Data: 7 marca 2025
Miejsce: TAURON Arena Kraków

Na wszystkich osiemnastu koncertach trasy jako support wystąpi Paris Paloma.

Album i tytułowy singiel

Tytułowy singiel „Everybody Scream” ukazał się w zeszłym tygodniu wraz z teledyskiem w reżyserii Autumn de Wilde. Praca nad albumem trwała dwa lata. Florence Welch napisała i wyprodukowała materiał przy współpracy z bliskim gronem twórców, w tym m.in. Mark Bowen z IDLES, Aaron Dessner oraz Mitski.

 

Bilety

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster: 4 września 2024, godz. 10:00. Sprzedaż ogólna: 5 września 2024, godz. 10:00. Organizatorem koncertu jest LiveNation.

Tagi


Popularne newsy

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie
NEWS

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Kubańczyk szczerze o Zuzi Fijak z modelek: „Oświadczę się jej. Nigdy nie byłem tak zakochany”
NEWS

Kubańczyk szczerze o Zuzi Fijak z modelek: „Oświadczę się jej. Nigdy nie byłem tak zakochany”

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?
NEWS

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
NEWS

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper
NEWS

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”
NEWS

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”

Tomb: „Z ghostwritingu są lepsze pieniądze niż z rapowania”
NEWS

Tomb: „Z ghostwritingu są lepsze pieniądze niż z rapowania”

Polecane

CGM
Jessie J przekłada trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i Europie z powodu drugiej operacji raka piersi

Jessie J przekłada trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i Europie z po ...

Druga operacja i przełożona trasa koncertowa

2 godziny temu

CGM
Daria ze Śląska z nowym singlem „A może jeszcze się da” i trasą koncertową

Daria ze Śląska z nowym singlem „A może jeszcze się da” i trasą koncer ...

Nowy singiel Darii do spektaklu „Terapia dla par”

2 godziny temu

CGM
Ella Eyre rozlicza się z przeszłością w nowym singlu „red flags & love hearts”

Ella Eyre rozlicza się z przeszłością w nowym singlu „red flags & ...

Nowy singiel zapowiada drugi album „everything, in time”

2 godziny temu

CGM
Lider Guns N’Roses blokuje premierę charytatywnego utworu mającego pomóc młodym pacjentom onkologicznym?

Lider Guns N’Roses blokuje premierę charytatywnego utworu mające ...

Syn Ringo Starra apeluje do Axla Rose'a: "Oddaj mi oryginalne nagranie"

6 godzin temu

CGM
Mariah Carey przyznaje: „Żałuję, że nie radnkowałam z Tupackiem „

Mariah Carey przyznaje: „Żałuję, że nie radnkowałam z Tupackiem ...

"To było coś więcej niż motylki w brzuchu”

6 godzin temu

CGM
French Montana oświadczył się dubajskiej księżniczce. Kim jest wybranka rapera?

French Montana oświadczył się dubajskiej księżniczce. Kim jest wybrank ...

31-letnia księżniczka rozwiodła się z pierwszym mężem za pośrednictwem Instagrama

6 godzin temu