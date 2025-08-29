Florence + The Machine ogłaszają trasę koncertową. Grupa zagra także w Krakowie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Florence Welch i jej zespół Florence + The Machine, ogłosili trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i Europie, promując swój szósty album studyjny „Everybody Scream”, którego premiera zaplanowana jest na 31 października 2024 roku.

Artystka odwiedzi największe areny, w tym dwukrotnie londyńską O2 Arena, Accor Arena w Paryżu oraz TAURON Arenę w Krakowie.

Koncert w Krakowie

Data: 7 marca 2025

Miejsce: TAURON Arena Kraków

Na wszystkich osiemnastu koncertach trasy jako support wystąpi Paris Paloma.

Album i tytułowy singiel

Tytułowy singiel „Everybody Scream” ukazał się w zeszłym tygodniu wraz z teledyskiem w reżyserii Autumn de Wilde. Praca nad albumem trwała dwa lata. Florence Welch napisała i wyprodukowała materiał przy współpracy z bliskim gronem twórców, w tym m.in. Mark Bowen z IDLES, Aaron Dessner oraz Mitski.

Bilety

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster: 4 września 2024, godz. 10:00. Sprzedaż ogólna: 5 września 2024, godz. 10:00. Organizatorem koncertu jest LiveNation.