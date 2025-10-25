Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”

fot. @cactus_shoots

Konflikt pomiędzy Beteo a Lot808 przybrał niespodziewany obrót, kiedy do całej sytuacji włączył się Flexxy 2115. Artyści od kilku dni wymieniają się wiadomościami i publikują screeny oraz relacje dokumentujące przebieg sporu. Fani rapu z zaciekawieniem śledzą każdy nowy wpis i reakcję jednej ze stron.

Flexxy 2115 komentuje zachowanie Beteo

Flexxy 2115 opublikował w sieci mocne słowa, w których zarzucił Beteo nieuczciwe podejście do konfrontacji. Według rapera, zamiast pojedynku „jeden na jednego”, Beteo miał pojawić się z pięcioosobową ekipą.



Jak sam napisał:

„Wykonałem jeden telefon (video rozmowa), żeby upewnić się, że to będzie solo – i tak młody @lot808 wyszedł sam, ale ty przyszedłeś w 5 osób, słabo mi się to oglądało…”

Flexxy 2115 zaznaczył, że liczył na uczciwy pojedynek, a nie starcie wspierane przez dodatkowych uczestników. Jego wpis szybko zyskał popularność wśród fanów, podsycając emocje wokół konfliktu.

Odpowiedź Beteo: „Masz nowy skład 215 – jednoosobowy”

Beteo nie pozostawił słów Flexxy’ego bez odpowiedzi. W mediach społecznościowych opublikował ripostę, w której stwierdził: