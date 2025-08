Fivio Foreign opuścił areszt, ale to nie koniec jego kłopotów

fot. kadr z wideo

TMZ poinformowało, że Fivio Foreign, którego mogliśmy usłyszeć na albumie „Adwokat diabła” Malika Montany, opuścił areszt w New Jersey. Raper wyszedł 1 sierpnia, ale nie oznacza to, że jest wolnym człowiekiem, ponieważ przez najbliższe trzy lata będzie objęty dozorem kuratorskim.

Artysta przesiedział za kratami 196 dni. To kara za to, że bronił kobiecie bronią w New Jersey. Twórca przyznał się do wygłaszania gróźb pod adresem swojej ofiary.

Łagodna kara dla współpracownika Malika Montany

Adwokat rapera, Adam Lustberg z kancelarii Lustberg Law Offices, powiedział TMZ, że Fivio miał dużo szczęścia, ponieważ przez wzgląd na wcześniejsze przewinienia, groziło mu od pięciu do nawet 20 lat więzienia. W takiej sytuacji pół roku w areszcie oraz trzy lata dozoru do bardzo łagodna kara.

Raper z Brooklynu musi pozostać żyć zgodnie z prawem, unikać nowych wykroczeń i regularnie poddawać się testom na obecność narkotyków.