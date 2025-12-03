Filipek błyskawicznie odpowiada Fergusonowi:  „Twój numer dla mnie brzmi jak jakiś wykon od fana”

Przemek Ferguson opublikował diss „Cały rok śnieg”, w którym zaatakował Filipka, oskarżając go o kłamstwa, oczernianie oraz wypowiedzi rzekomo szkodliwe dla jego reputacji.

Po zaledwie siedmiu godzinach Filipek odpowiedział utworem zatytułowanym „Start up”. W numerze raper z Milicza odcina się od zarzutów Fergusona, odbija jego argumenty i ujawnia kontekst, w którym – jak mówi – to nie on, ale ktoś inny zaproponował mu współpracę nad pewnym wspólnym projektem.

Co zawiera „Start up” – riposta z przekazem

W numerze raper krytykuje Fergusona, nie tylko za treść dissu, ale też za to, co odbiera jako fałsz i niespójność – stawiając na to, co uważa za prawdę i autentyczność. To szybka, bezpośrednia odpowiedź, która pokazuje, że Filipek nie boi się konfrontacji i potrafi reagować dynamicznie.

Co dalej – beef nabiera rozpędu

Szybka odpowiedź Filipka pokazuje, że konflikt może się rozwinąć. Możliwe, że to dopiero początek wymiany linijek i kolejnych reakcji. Czy Ferguson wróci z kontrofensywą? Przekonamy się wkrótce.