Fekir wraca z nowym singlem „Demon w głowie 2”

Fekir powraca z nowym utworem „Demon w głowie 2”, który stanowi symboliczny powrót do jednego z najmocniejszych okresów w jego karierze. Singiel łączy w sobie nostalgię z nową energią, pokazując artystę w odświeżonej, ale wciąż charakterystycznej odsłonie.

„Demon w głowie 2” – powrót do korzeni

Nowy numer to ukłon w stronę stylu, który przed laty przyniósł Fekirowi popularność. „Demon w głowie 2” nawiązuje do wcześniejszych brzmień artysty, jednocześnie wprowadzając świeże elementy i nowoczesne podejście do produkcji.

To utwór pełen emocji i intensywnej energii, który dla fanów może być sentymentalną podróżą do początków twórczości rapera.

Pomost między przeszłością a nowym rozdziałem

Singiel stanowi także zapowiedź tego, co Fekir przygotowuje dla słuchaczy w najbliższym czasie. „Demon w głowie 2” jest pomostem między dawnym stylem artysty a nową muzyczną drogą, którą zamierza podążać.

Artysta zapowiada, że nadchodzący materiał będzie bardziej bezkompromisowy i eksperymentalny, a jednocześnie zachowa charakterystyczny klimat jego twórczości.

Nowy album „GEN ULTIMATE” już w drodze

Nowy singiel zapowiada album „GEN ULTIMATE”, który będzie pierwszym projektem Fekira od czasu płyty „Global Hustler”. Nadchodzący krążek ma otworzyć zupełnie nowy rozdział w karierze rapera.

Według zapowiedzi artysty projekt będzie nastawiony na mocne, surowe brzmienie, eksperymenty muzyczne oraz wyraźny kierunek artystyczny. Wszystko wskazuje na to, że Fekir pokaże się fanom w nowej, jeszcze bardziej wyrazistej odsłonie.