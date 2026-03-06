CGM

Fekir wraca z nowym singlem „Demon w głowie 2”

Zapowiedź albumu „GEN ULTIMATE”

2026.03.06

opublikował:

Fekir wraca z nowym singlem „Demon w głowie 2”

Fekir powraca z nowym utworem „Demon w głowie 2”, który stanowi symboliczny powrót do jednego z najmocniejszych okresów w jego karierze. Singiel łączy w sobie nostalgię z nową energią, pokazując artystę w odświeżonej, ale wciąż charakterystycznej odsłonie.

„Demon w głowie 2” – powrót do korzeni

Nowy numer to ukłon w stronę stylu, który przed laty przyniósł Fekirowi popularność. „Demon w głowie 2” nawiązuje do wcześniejszych brzmień artysty, jednocześnie wprowadzając świeże elementy i nowoczesne podejście do produkcji.

To utwór pełen emocji i intensywnej energii, który dla fanów może być sentymentalną podróżą do początków twórczości rapera.

Pomost między przeszłością a nowym rozdziałem

Singiel stanowi także zapowiedź tego, co Fekir przygotowuje dla słuchaczy w najbliższym czasie. „Demon w głowie 2” jest pomostem między dawnym stylem artysty a nową muzyczną drogą, którą zamierza podążać.

Artysta zapowiada, że nadchodzący materiał będzie bardziej bezkompromisowy i eksperymentalny, a jednocześnie zachowa charakterystyczny klimat jego twórczości.

Nowy album „GEN ULTIMATE” już w drodze

Nowy singiel zapowiada album „GEN ULTIMATE”, który będzie pierwszym projektem Fekira od czasu płyty „Global Hustler”. Nadchodzący krążek ma otworzyć zupełnie nowy rozdział w karierze rapera.

Według zapowiedzi artysty projekt będzie nastawiony na mocne, surowe brzmienie, eksperymenty muzyczne oraz wyraźny kierunek artystyczny. Wszystko wskazuje na to, że Fekir pokaże się fanom w nowej, jeszcze bardziej wyrazistej odsłonie.

Tagi


Popularne newsy

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara
NEWS

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Harry Styles wyjaśnia, dlaczego wybiera rezydencje koncertowe zamiast światowej trasy
NEWS

Harry Styles wyjaśnia, dlaczego wybiera rezydencje koncertowe zamiast światowej trasy

Pitbull ogłasza dwa halowe koncerty w Polsce
NEWS

Pitbull ogłasza dwa halowe koncerty w Polsce

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła
NEWS

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła

Dawid Kwiatkowski o młodości w show-biznesie. Wspomina alkohol, narkotyki i trudne początki kariery
NEWS

Dawid Kwiatkowski o młodości w show-biznesie. Wspomina alkohol, narkotyki i trudne początki kariery

Odchodzi z zespołu po 61 latach. Bruce Johnston opuszcza The Beach Boys
NEWS

Odchodzi z zespołu po 61 latach. Bruce Johnston opuszcza The Beach Boys

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”
NEWS

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”

Polecane

CGM
Agata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la”

Agata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: &#82 ...

„Wyglądam dobrze” już w sieci

24 minuty temu

CGM
Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music

Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Dami ...

Emocjonalny występ, który poruszył jurorów

4 godziny temu

CGM
Britney Spears prowadziła samochód nie tylko pod wpływem alkoholu, ale także pod wpływem narkotyków?

Britney Spears prowadziła samochód nie tylko pod wpływem alkoholu, ale ...

W samochodzie znaleziono nieznaną substancję

6 godzin temu

CGM
Harry Styles po raz pierwszy raz o śmierci Liama Payne’a

Harry Styles po raz pierwszy raz o śmierci Liama Payne’a

Ponad rok po tragicznej śmierci Liama, Harry zdecydował się publicznie zabrać głos w sprawie

7 godzin temu

CGM
Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Iga Lis ma szansę zdobyć nagrodę za film „Bałtyk”

7 godzin temu

CGM
Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zam ...

Wstrząsające wyznanie wokalistki

7 godzin temu