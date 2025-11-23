CGM

FAME MMA 28: Jak poszło Koziołkowi w walce 2 na 1?

Wczoraj odbyła się kolejna gala freakfightowa

2025.11.23

Przebieg walki

Runda I

Sequento rozpoczął mocnym uderzeniem, trafiając Glebę, który lekko się zachwiał. Jednak to Gleba posłał Sequento na deski, a ten błyskawicznie wstał. W dalszej części rundy Gleba poruszał się po klatce, podczas gdy Sequento i Koziołek byli dość pasywni. Mimo że Gleba był mocno zakrwawiony, dominował pod względem celności i liczby trafień. Runda zakończyła się przewagą Glebą.

Runda II

W drugiej rundzie Gleba koncentrował się na pojedynczych akcjach, a Sequento i Koziołek próbowali zamknąć go na siatce. 90 sekund przed końcem Koziołek został trafiony przez Glebę i rozpoczęło się liczenie – wstał, ale była przerwa, ponieważ Gleba zgłosił palec w oko. Po ocenie lekarza walka została wznowiona, a następnie doszło do wymiany ciosów. Sequento i Koziołek ruszyli na Glebę, który upadł, lecz sędzia uznał, że upadek nie był wynikiem ciosu. Runda zakończyła się zwycięstwem Glebą, 10-8 dzięki liczeniu Koziołka.

Runda III

Trzecia runda była spokojna, a Sequento i Koziołek unikali większych ataków. Minuty do końca nie przyniosły znaczących akcji. Sędziowie kilkukrotnie zachęcali zawodników do walki, jednak brak agresji sprawił, że runda zakończyła się bez wyraźnej przewagi, co kierowało wynik w stronę punktów.

Wynik walki

Po zakończeniu trzech rund sędziowie jednogłośnie przyznali zwycięstwo Patrykowi „Glebie” Tołkaczewskiemu, który pokonał Sequento i Koziołka przez jednogłośną decyzję sędziów.

Kim jest Koziołek?

Jarosław Kozieł, znany jako Koziołek, to 32-letni raper, freestylowiec i zawodnik freak fightów w federacji FAME MMA. Do jego najpopularniejszych utworów należą „Psychozy” oraz „ADHD”. Koziołek zdobył rozpoznawalność przede wszystkim dzięki występom na bitwach freestylowych.

W 2024 roku podpisał kontrakt z Clout MMA, jednak debiut w tej federacji nie doszedł do skutku. W listopadzie 2024 roku dołączył do FAME MMA, a jego debiutancka walka odbyła się na FAME MMA 23.

Kariera w FAME MMA

Pierwsza walka Koziołka odbyła się 7 grudnia 2024 roku podczas FAME MMA 23. W swoim debiucie Jarosław Kozieł pokonał doświadczonego Sequento, co dało mu mocny start w freak fightach. Jego kolejne pojedynki, w tym starcie na FAME MMA 28, przyciągają uwagę fanów zarówno rapu, jak i walk w klatce.

