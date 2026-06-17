Faith No More wracają na scenę? Tajemnicza zapowiedź rozpaliła nadzieje fanów

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Fani legendarnej grupy Faith No More mają powody do ekscytacji. Zespół opublikował w mediach społecznościowych tajemniczą grafikę przedstawiającą tłum podczas koncertu z prostym napisem „2027”. Choć muzycy nie ujawnili żadnych szczegółów, wpis natychmiast wywołał falę spekulacji dotyczących możliwego powrotu na scenę.

Dla wielu fanów jest to pierwszy od lat sygnał sugerujący, że grupa może ponownie rozpocząć działalność koncertową.

Dziesięć lat bez koncertów Faith No More

Ostatni album zespołu, Sol Invictus, ukazał się w 2015 roku i był wielkim powrotem grupy po latach przerwy. Następnie muzycy odbyli serię koncertów, jednak ich ostatni występ miał miejsce już w 2016 roku.

Od tego czasu Faith No More kilkukrotnie planowali powrót na scenę. W 2020 roku trasa koncertowa została odwołana z powodu pandemii COVID-19. Kolejne koncerty zapowiedziano na 2021 rok, jednak również nie doszły do skutku.

Problemy zdrowotne Mike’a Pattona wpłynęły na przyszłość zespołu

Kluczową rolę w zawieszeniu działalności koncertowej odegrał frontman zespołu, Mike Patton. Artysta otwarcie mówił o problemach ze zdrowiem psychicznym, które nasiliły się podczas pandemii.

Patton ujawnił, że zmagał się z agorafobią, czyli lękiem przed przebywaniem w miejscach publicznych i dużych skupiskach ludzi. To właśnie ten problem sprawił, że zdecydował się zrezygnować z planowanych występów.

W kolejnych wywiadach wokalista podkreślał jednak, że nie traktuje przerwy zespołu jako czegoś negatywnego i stara się doceniać wszystko, co udało się grupie osiągnąć przez lata.

Członkowie zespołu nie byli zgodni co do przyszłości

W ostatnich latach pojawiały się liczne spekulacje dotyczące dalszych losów Faith No More. Gitarzysta Roddy Bottum przyznał nawet, że sytuacja zespołu była bardzo niejasna, a sami członkowie nie zawsze wiedzieli, jakie są plany na przyszłość.

Podobne stanowisko prezentował perkusista Mike Bordin, który sugerował, że część muzyków była gotowa wrócić na scenę, jednak nie wszyscy członkowie zespołu podzielali ten entuzjazm.

Takie wypowiedzi sprawiły, że wielu fanów zaczęło obawiać się definitywnego końca działalności grupy.

Czy Faith No More ogłoszą trasę koncertową?

Opublikowana zapowiedź z datą „2027” może oznaczać wiele rzeczy. Najczęściej pojawiające się teorie mówią o:

światowej trasie koncertowej,

serii festiwalowych występów,

jubileuszowych koncertach,

nowym materiale studyjnym,

specjalnym wydarzeniu dla fanów.

Na razie zespół nie zdradził żadnych szczegółów, jednak sam fakt pojawienia się tajemniczej zapowiedzi został odebrany jako bardzo pozytywny sygnał.

Mike Patton pozostaje aktywny muzycznie

Choć Faith No More od lat nie występują razem, Mike Patton nie zniknął ze świata muzyki. Wokalista angażuje się w działalność innych projektów, takich jak Mr. Bungle, Fantômas oraz Tomahawk.

Niedawno ogłoszono również pierwszą od trzynastu lat trasę koncertową Tomahawk, co pokazuje, że Patton stopniowo wraca do regularnej aktywności scenicznej.

Fani czekają na oficjalne ogłoszenie

Na ten moment nie ma jeszcze potwierdzenia, czy Faith No More rzeczywiście wrócą na scenę w 2027 roku. Tajemniczy wpis skutecznie jednak rozbudził nadzieje fanów na całym świecie.

Jeżeli zapowiedź okaże się zwiastunem nowej trasy koncertowej, będzie to pierwszy powrót zespołu od ponad dekady. Dla wielu miłośników alternatywnego metalu i rocka byłoby to jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń nadchodzących lat.