Fagata opowiada Young Leosi: „W głowie masz czarne kut**y i to wcale mnie nie dziwi, jak seks trwa 10 sekund no to ciężko być szczęśliwym”

fot. YouTube

Fagata nie zwalnia tempa i atakuje ponownie

Konflikt między Fagatą a Young Leosią przybiera na sile. Influencerka i raperka Fagata wypuściła drugi diss na Young Leosię, zatytułowany „Dzien dobry”. Nowy numer to bezpośrednia odpowiedź na wcześniejszy utwór „Ej Agatka”, w którym Young Leosia wbiła szpilę swojej rywalce.

W nowym dissie Fagata ostro krytykuje Leosię, zarzucając jej hipokryzję, podwójną moralność oraz fałszywy wizerunek w sieci.

O czym jest nowy diss Fagaty?

W kawałku Fagata nie przebiera w słowach. Wersy odnoszą się do życia prywatnego i kariery Young Leosi. Artystka oskarża Leosię o brak autentyczności, sugerując, że jej wizerunek „grzecznej dziewczyny” jest tylko pozorem. W utworze pojawiają się zarzuty o współżycie Young Leosi z innymi raperami oraz do jej muzycznego stylu, który Fagata określa jako „popowy i plastikowy”.