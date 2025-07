Fagata odgryza się Oliwce Brazil: „Twoja kariera umiera”

fot. mat. pras.

W ostatnich dniach ponownie zrobiło się głośno o Oliwce Brazil. Raperka zadzwoniła do Dody w trakcie jej koncertu w Łodzi, by powiedzieć, że „jej eks to clown” (cała sytuacja była naturalnie zainscenizowana. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj), potem dołączyła na scenie Sun Festivalu do Young Leosi.

Z racji na to, że Fagata zaatakowała ostatnio Leosię, Oliwka miała zielone światło, by rzucić kąśliwą uwagę pod adresem rywalki.

– Ostatnio jakaś szmata pie***iła na Leosię, moją ziomalkę, a ja na to nie pozwolę – powiedziała ze sceny Oliwka.

„Alternator i Maka Paka w bieliźnie wyszczuplającej

Słowa autorki „Big Mommy” dotarły do Fagaty. Rapująca influencerka odniosła się do nich podczas relacji na żywo.

– Dziewczyno, najpierw spójrz w lustro, bo te rajstopy z Temu – to wyglądało bardzo, bardzo źle. Popracuj nad sobą, nagraj jakiś fajny numer i wtedy możesz mieć podjazd. A nie, stara, grasz numer sprzed roku, bo nie potrafisz niczego nagrać, a twoja kariera umiera. Próbujesz się wtrącić do nie swojej spiny, gdzie wcześniej miałyście siebie w d**ie razem z Leosią. Obie jesteście żałosne. Jesteście siebie warte. Alternator i Maka Paka w bieliźnie wyszczuplającej – skomentowała Fagata.