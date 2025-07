Fagata idzie na wojnę z Young Leosią

fot. mat. pras.

Kilkanaście miesięcy od poprzedniego spotkania Fagata ponownie udzieliła wywiadu Żurnaliście. Rapująca influencerka zaatakowała w niej Young Leosię, sugerując, że szefa Baila Ella chciała zwerbować do swojego labelu Natalisę, próbując skłócić ją z Fagatą.

– Sara, nie wszyscy, z którymi plotkujesz pod wpływem różnych substancji, cię lubią. Nie każdy będzie trzymał twoje sekrety – powiedziała pod adresem Leosi Fagata.

„Miarka się przebrała”

– Miarka się przebrała, jak podeszła na melanżu do mojej przyjaciółki Natalii, która jest dla mnie jak siostra i namawiała ją, żeby ode mnie odeszła, że może przyjdzie do Baila Ella. I Natalia jej powiedziała tak: „Sara, ja się z Agatą przyjaźnię”, a ona z taką miną: „Ale na koniec dnia każdy się kładzie do łóżka i myśli tylko o sobie”. I tu miarka się przebrała – dodała Fagata.

Natalisa ma póki co na koncie trzy single – „Bla Bla Bla”, „Cała ja” i „Trójkąt” – wszystkie nagrane z Fagatą. W tym ostatnim dodatkowo pojawił się Sentino.