Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu

Polska influencerka i raperka Fagata została sfotografowana u boku amerykańskiego rapera Yeata. Para wyszła razem z hotelu w Paryżu, trzymając się za ręce. Tłum fotoreporterów i fanów natychmiast otoczył artystów, którzy próbowali dostać się do auta.
@scoopinparis Yeat leave the costes hotel with a girl in paris. @👨💻 #yeat #parisfashionweek #fashionweek #rapper ♬ son original – scoopinparis
Yeat – kim jest amerykański raper?
Yeat to młody, 25-letni raper z USA, który w ostatnich latach zdobył ogromną popularność. Jego utwory stały się viralami, a kilka albumów trafiło na listę Billboard 200. Artysta jest znany z nowoczesnego podejścia do produkcji muzyki i charakterystycznego, mocno przetworzonego brzmienia.
Fagata i jej droga do sławy
Fagata od lat konsekwentnie rozwija swoją karierę – od influencerki i osobowości internetowej, po rapekę z ogromnymi wyświetleniami. W Polsce zyskała popularność dzięki mediom społecznościowym oraz muzycznym projektom, jednak coraz częściej mówi się o jej ambicjach międzynarodowych. Obecność u boku Yeata podczas Paris Fashion Week tylko podsyciła spekulacje o jej dalszej drodze na światowej scenie.
Czy Fagatę i Yeata łączy coś więcej niż muzyka?
Zdjęcia z Paryża wywołały falę plotek i domysłów na temat ich relacji. Czy to tylko przyjaźń i wspólne projekty muzyczne, czy może rodzący się związek? Na razie ani Fagata, ani Yeat nie skomentowali sytuacji.