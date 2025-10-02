Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu

Yeat – kim jest amerykański raper?

Yeat to młody, 25-letni raper z USA, który w ostatnich latach zdobył ogromną popularność. Jego utwory stały się viralami, a kilka albumów trafiło na listę Billboard 200. Artysta jest znany z nowoczesnego podejścia do produkcji muzyki i charakterystycznego, mocno przetworzonego brzmienia.

Fagata i jej droga do sławy

Fagata od lat konsekwentnie rozwija swoją karierę – od influencerki i osobowości internetowej, po rapekę z ogromnymi wyświetleniami. W Polsce zyskała popularność dzięki mediom społecznościowym oraz muzycznym projektom, jednak coraz częściej mówi się o jej ambicjach międzynarodowych. Obecność u boku Yeata podczas Paris Fashion Week tylko podsyciła spekulacje o jej dalszej drodze na światowej scenie.

Czy Fagatę i Yeata łączy coś więcej niż muzyka?

Zdjęcia z Paryża wywołały falę plotek i domysłów na temat ich relacji. Czy to tylko przyjaźń i wspólne projekty muzyczne, czy może rodzący się związek? Na razie ani Fagata, ani Yeat nie skomentowali sytuacji.