Ero i Włodi – „Tak się k*a kaszle, jakbyś złapał wielką chmurę” – singiel zapowiadający album „Reszty Nie Trzeba”

Premiera wspólnego albumu raperów planowana jest na 7 listopada 2025 roku

2025.10.17

opublikował:

Ero i Włodi – „Tak się k*a kaszle, jakbyś złapał wielką chmurę” – singiel zapowiadający album „Reszty Nie Trzeba”

Ero (JWP/BC) i Włodi (Molesta Ewenement) powracają z mocnym uderzeniem. Premiera singla „Tak się k*a kaszle, jakbyś złapał wielką chmurę” otwiera nadchodzący album „Reszty Nie Trzeba”. Spotkanie tych dwóch legend polskiego hip-hopu przyciąga uwagę fanów szczerością, doświadczeniem i charakterystycznym brzmieniem od pierwszych sekund utworu.

Kim są Ero i Włodi?

Włodi to jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny hip-hopowej, członek legendarnej formacji Molesta Ewenement. Ero związany jest z ekipą JWP/BC i od lat aktywnie działa w polskim rapie.

Ich współpraca to spełnienie marzeń fanów klasycznego rapu – dwóch artystów, którzy nie muszą nic udowadniać, a jedynie przypomnieć swoją pozycję i unikalny styl

Album „Reszty Nie Trzeba” – czego się spodziewać?

Album składa się z ośmiu premierowych utworów, które prezentują wszystko, co fani kochają w Ero i Włodim: szczerość, konkretne linijki i charakterystyczne brzmienie. Premiera planowana jest na 7 listopada 2025 roku, co czyni ten projekt jedną z najważniejszych premier w polskim rapie w tym roku.

