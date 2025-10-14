Eminem zostanie dziadkiem. Po raz drugi

Eminem wkrótce po raz drugi zostanie dziadkiem. Jego najstarsza córka, Alaina Scott, ogłosiła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka z mężem, Mattem Moellerem. Para podzieliła się radosną nowiną za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując zdjęcia body dla dziecka z napisem „Baby Moeller – Coming 2026”.

Alaina Scott – córka Eminema

Alaina Scott, znana również jako Alaina Mathers, jest adoptowaną córką Eminema. Raper przyjął ją pod swój dach, zapewniając wsparcie i stabilność. Obecnie Alaina utrzymuje bliskie relacje z rodziną Eminema, w tym z siostrą Hailie Jade, która również niedawno została matką.

Radosna nowina w rodzinie Eminema

Alaina wyraziła ogromną radość z powodu nadchodzącej roli matki. W mediach społecznościowych podzieliła się, że od miesięcy nosi w sobie „maleńkie bicie serca”. Jej mąż, Matt Moeller, również cieszy się z powiększenia rodziny. Wiadomość o ciąży Alaina Scott wzbudziła duże zainteresowanie fanów Eminema na całym świecie.