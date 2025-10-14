Szukaj
CGM

Eminem zostanie dziadkiem. Po raz drugi

Radosna nowina w rodzinie Eminema

2025.10.14

opublikował:

Eminem zostanie dziadkiem. Po raz drugi

Eminem wkrótce po raz drugi zostanie dziadkiem. Jego najstarsza córka, Alaina Scott, ogłosiła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka z mężem, Mattem Moellerem. Para podzieliła się radosną nowiną za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując zdjęcia  body dla dziecka z napisem „Baby Moeller – Coming 2026”.

Alaina Scott – córka Eminema

Alaina Scott, znana również jako Alaina Mathers, jest adoptowaną córką Eminema. Raper przyjął ją pod swój dach, zapewniając wsparcie i stabilność. Obecnie Alaina utrzymuje bliskie relacje z rodziną Eminema, w tym z siostrą Hailie Jade, która również niedawno została matką.

Radosna nowina w rodzinie Eminema

Alaina wyraziła ogromną radość z powodu nadchodzącej roli matki. W mediach społecznościowych podzieliła się, że od miesięcy nosi w sobie „maleńkie bicie serca”. Jej mąż, Matt Moeller, również cieszy się z powiększenia rodziny. Wiadomość o ciąży Alaina Scott wzbudziła duże zainteresowanie fanów Eminema na całym świecie.

Tagi


Popularne newsy

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę
NEWS

Selena Gomez nie zaprosiła na swój ślub przyjaciółki, która oddała jej nerkę

Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych
NEWS

Były wokalista Lostprophets oskarżony o próbę gwałtu niemowlęcia zabity w więzieniu: dwóch mężczyzn aresztowanych

Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?
NEWS

Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?

OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. roku życia
NEWS

OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. roku życia

Budda wypuścił „Maybacha”. „Jak mnie zawiodłeś to karma powróci i jeszcze cię tu dopier**li”
NEWS

Budda wypuścił „Maybacha”. „Jak mnie zawiodłeś to karma powróci i jeszcze cię tu dopier**li”

Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w ogóle ja mam okazywać szacunek czy brak szacunku”
NEWS

Doda szczerze o muzykach i słuchaczach disco polo: „Dlaczego w ogóle ja mam okazywać szacunek czy brak szacunku”

Fundacja założona przez zastrzelonego Charie’ego Kirka organizuje „All American Halftime Show” w proteście przeciwko Bad Bunny’emu
NEWS

Fundacja założona przez zastrzelonego Charie’ego Kirka organizuje „All American Halftime Show” w proteście przeciwko Bad Bunny’emu

Polecane

CGM
„Not Like Us” Kendricka Lamara zyskuje po przegranej Drake’a w sądzie

„Not Like Us” Kendricka Lamara zyskuje po przegranej Drake ...

W dniu decyzji wydanej przez sąd, odnotowano ponad 1 milion streamów na Spotify

5 godzin temu

CGM
Liam Gallagher po raz pierwszy został dziadkiem

Liam Gallagher po raz pierwszy został dziadkiem

Relacje między Liamem a jego córką były wcześniej napięte

5 godzin temu

CGM
Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?

Tede i gwiazda disco polo zniszczą Mesa na g-funkowym bicie?

Jacek nie bierze jeńców

5 godzin temu

CGM
Jorja Smith połączyła siły z ikonami nowojorskiego rapu

Jorja Smith połączyła siły z ikonami nowojorskiego rapu

Klasyczny hip hop spotyka brytyjski soul

6 godzin temu

CGM
Złożyli hołd Ozzy’emu Osbourne’owi. Użyli do tego 10 tysięcy dyń

Złożyli hołd Ozzy’emu Osbourne’owi. Użyli do tego 10 tysię ...

Rodzina odwiedza farmę dyni z "muralem" ku czci Ozzy’ego

16 godzin temu

CGM
OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. roku życia

OG Kamka straciła przytomność. Raperka ujawnia, że leczy się od 12. ro ...

OG Kamka o swoim stanie zdrowia

16 godzin temu