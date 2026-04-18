Eminem zostaje dziadkiem po raz drugi. Alaina Scott urodziła córkę

Alaina Marie Scott jest adoptowaną córką Eminema

2026.04.18

Eminem fot. Brian Kelly

Rodzina Eminema ponownie się powiększyła. Córka rapera, Alaina Marie Scott, powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, co oznacza, że legendarny raper oficjalnie został dziadkiem po raz kolejny.

Alaina Scott urodziła córkę Scottie Marie

Alaina Marie Scott poinformowała w mediach społecznościowych, że razem z mężem Mattem Moellerem zostali rodzicami dziewczynki. Noworodek otrzymał imię Scottie Marie i – jak podkreśliła – jest dla nich „wszystkim i jeszcze więcej”.

W emocjonalnym wpisie Alaina zdradziła również, że imię dziecka nawiązuje do ważnych kobiet w jej życiu – sióstr Hailie Jade oraz Stevie Laine. Jak napisała, to one nadały jej życiu głębszy sens i były dla niej ogromnym wsparciem.

Kim jest Alaina Scott?

Alaina Marie Scott jest adoptowaną córką Eminema. Jej biologiczną matką była Dawn Scott – siostra bliźniaczka Kim Scott, byłej partnerki rapera. Eminem wychowywał Alainę od dzieciństwa i oficjalnie ją adoptował.

Raper wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do córek, wspominając je również w swojej twórczości. Alaina była już wcześniej obecna w jego utworach, m.in. w „Mockingbird”, gdzie została wspomniana jako „Lainie”.

Eminem i jego rodzina

Eminem ma trójkę dzieci: Hailie Jade, Alainę Scott oraz Stevie Laine. Jego córka Hailie w ubiegłym roku urodziła syna Elliota Marshalla McClintocka, co sprawiło, że raper po raz pierwszy został dziadkiem.

Teraz, wraz z narodzinami Scottie Marie, rodzina artysty ponownie się powiększyła, a Eminem ma już dwoje wnucząt.

Emocjonalny moment w życiu rapera

Choć Eminem rzadko komentuje życie prywatne w mediach, jego relacja z dziećmi od lat jest ważnym elementem jego publicznego wizerunku. Narodziny kolejnego wnuka to kolejny rodzinny rozdział w życiu jednego z najbardziej wpływowych raperów w historii hip-hopu.

