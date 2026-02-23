CGM

Elżbieta Zapendowska ostro o muzyce sanah: „Naprawdę koszmarna”

Zapendowska nie po raz pierwszy krytykuje sanah

2026.02.23

opublikował:

Elżbieta Zapendowska ostro o muzyce sanah: „Naprawdę koszmarna”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Zapendowska po raz kolejny skrytykowała twórczość sanah. Ceniona nauczycielka wokalu i jurorka telewizyjnych talent show nie pozostawiła suchej nitki na muzyce młodej artystki, przypominając jej początki w branży.

Surowa opinia o twórczości sanah

W najnowszym podcaście RMF FM „Co u nich słychać?” 78-latka wypowiedziała się o sanah w dość krytyczny sposób:

„Jeżeli ona posługuje się arcydziełem literackim, a muzyka jest naprawdę koszmarna… Ludzie rozpisują się, że to jest arcydzieło, że to przybliża, poezja. No przepraszam bardzo, ja wysiadam, ja takiej poezji nie chcę słuchać, z taką muzyką.”

Zapendowska wspomniała też pierwsze wywiady Sanah, w tym występ w Opolu, krytykując manierę mówienia artystki:

„Myślałam, że ona jest z Białorusi. Wywiad pierwszy w Opolu miała, to Białorusią tak jechało. Zmiękczenia. Teraz mówi normalnie, nie wiem dlaczego. Może maniera, może tak miało być.”

Zapendowska nie po raz pierwszy krytykuje sanah

To nie pierwszy raz, gdy Elżbieta Zapendowska komentuje twórczość Sanah w ostrych słowach. Mimo swojego wieku i problemów ze wzrokiem, jurorka nadal aktywnie obserwuje scenę muzyczną i dzieli się bezkompromisowymi opiniami.

Tagi


Popularne newsy

Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewictwo…
NEWS

Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewictwo…

Złoty przycisk w pierwszym odcinku nowego sezonu Mam talent. Julia Wieniawa wysłała znakomitą 10-latkę do półfinałów
NEWS

Złoty przycisk w pierwszym odcinku nowego sezonu Mam talent. Julia Wieniawa wysłała znakomitą 10-latkę do półfinałów

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem
NEWS

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem

Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepiękna (…) Chcę uprawiać z tobą seks”
NEWS

Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepiękna (…) Chcę uprawiać z tobą seks”

Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużna
NEWS

Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużna

Oryginalna wersja „Dead Presidents” Jay-Z trafia na streaming
NEWS

Oryginalna wersja „Dead Presidents” Jay-Z trafia na streaming

Doda dziękuje Agnieszka Woźniak-Starak. Czy to koniec wieloletniego konfliktu?
NEWS

Doda dziękuje Agnieszka Woźniak-Starak. Czy to koniec wieloletniego konfliktu?

Polecane

CGM
Kid Rock grozi dziennikarzom po doniesieniach o biletach za pięć tysięcy dolarów

Kid Rock grozi dziennikarzom po doniesieniach o biletach za pięć tysię ...

Kontrowersyjne ceny biletów

4 godziny temu

CGM
Doda krytycznie o swoim serialu: „Za dużo miejsca zajęli faceci”

Doda krytycznie o swoim serialu: „Za dużo miejsca zajęli faceci”

„Pamiątka jest bardzo fajna, ale uważam, że to jest za krótkie"

4 godziny temu

CGM
NBA YoungBoy został ojcem. Po raz trzynasty 

NBA YoungBoy został ojcem. Po raz trzynasty 

„My gangster had our baby”

4 godziny temu

CGM
RUSH po raz pierwszy wystąpią w Polsce

RUSH po raz pierwszy wystąpią w Polsce

RUSH ogłasza europejską trasę i pierwszy koncert w Polsce

4 godziny temu

CGM
Wokalista Tame Impala przespał galę Grammy, na której dostał nagrodę

Wokalista Tame Impala przespał galę Grammy, na której dostał nagrodę

„Zapomniałem, że w ogóle są”

6 godzin temu

CGM
Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużna

Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużn ...

"Takim osobom bardzo trudno znaleźć partnera"

6 godzin temu