„E.K.G.” Edyty Górniak po raz pierwszy w streamingu

Na płycie znalazła się piosenka, której pragnęła Celine Dion.

2025.08.25

opublikował:

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Po 18 latach od premiery piąty studyjny album Edyty Górniak „E.K.G.” wreszcie trafia do wszystkich serwisów streamingowych.

Moja płyta jest już pełnoletnia. I cóż, jak każda nastolatka chciała zaistnieć w Internecie – śmieje się Edyta Górniak.

Album zaledwie po miesiącu od premiery – w październiku 2007 roku – uzyskał status platynowej płyty

Nosi tytuł „E.K.G”, bo muzycznie jest to najbardziej wnikliwe badanie mojego serca, jakiego się poddałam przez ostatnie lata mojej pracy – mówiła wówczas Edyta, odbierając wyróżnienie.

Od tego czasu moje serce biło w różnych rytmach i gatunkach muzycznych. Ale, mimo trudnych doświadczeń i osobistych rozczarowań, zawsze chętnie wracam do utworów o miłości, a takich nie brakuje na „E.K.G.” – mówi dziś artystka.

„Dziękuję ci”, „Cygańskie serce”, „Loving You”, „Love is a lonely game” czy „Another love song” to tylko niektóre z miłosnych piosenek na płycie. Wydawnictwo zawiera też ogromny przebój „List” – polską wersję „I surrender” – utworu dla Edyty, którego zapragnęła także Céline Dion.

Tych słuchaczy, którzy lubią Edytę w odsłonach bardziej klubowych, ucieszy z pewnością taneczny hit „To, co najlepsze” z tekstem i pokrzepiającym przesłaniem napisanym przez Reni Jusis. – Niech „E.K.G.” znów aktywuje wasze serca. Miłego słuchania w streamingu! – cieszy się Edyta Górniak.

