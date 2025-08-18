Szukaj
CGM

Dżej Dżej wspomina najgorszego organizatora koncertu Big Cyca

Artysta opowiada także o najkrótszym, przerwanym przez skinheadów z siekierą koncercie grupy.

2025.08.18

opublikował:

Dżej Dżej wspomina najgorszego organizatora koncertu Big Cyca

fot. mat. pras.

Na przestrzeni trwającej niemal cztery dekady kariery grupa Big Cyc nazbierała niezliczoną ilość anegdot. Basista i wokalista grupy Dżej Dżej, dzieli się nimi, publikując shorty na youtube’owym kanale. Jedną z ostatnich przypomnianych przez niego ciekawostek, była historia związana z najgorszym organizatorem koncertu Big Cyca. Muzyk zdradził, że po jednym z występów w Gostyninie wspólnie z kolegami musieli się bardzo energicznie dopominać o swoje pieniądze.

Po koncercie w Gostyninie promotor zwiał z kasą i ukrył się u swoich rodziców na drzewie. Po dwugodzinnym szturmie, podczas którego rzucaliśmy w niego jabłkami, zszedł z jabłonki, zaszlochał i oddał pieniądze – powiedział Dżej Dżej.

Skinheadzi sabotowali koncert Big Cyca

W innej ciekawostce muzyk wspomina najkrótszy koncert zespołu. W 1992 r. Big Cyc grał na zorganizowanej przez Marka Kotańskiego imprezie promującej walkę z AIDS. Występ grupy potrwał zaledwie trzy minuty.

Miejscowi skinheadzi przecięli po trzech minutach siekierą kabel zasilający i musieliśmy zejść ze sceny – wspomina Dżej Dżej.

Tagi


Popularne newsy

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115
NEWS

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”
NEWS

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”

Mes drwi z umiejętności Tedego: „Rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć”
NEWS

Mes drwi z umiejętności Tedego: „Rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć”

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede
NEWS

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede

Peja nawołuje do bojkotu artystów, którzy nie potępiają działań Izraela w Strefie Gazy
NEWS

Peja nawołuje do bojkotu artystów, którzy nie potępiają działań Izraela w Strefie Gazy

Taco bez Quebo, ale fani i tak byli zadowoleni
NEWS

Taco bez Quebo, ale fani i tak byli zadowoleni

Taco Hemingway: „Miałem w swoim życiu olbrzymie szczęście do ludzi”
NEWS

Taco Hemingway: „Miałem w swoim życiu olbrzymie szczęście do ludzi”

Polecane

CGM
Doda chwali się wysportowaną sylwetką w skąpym stroju. Jest tylko jeden problem – to nie jej zdjęcie

Doda chwali się wysportowaną sylwetką w skąpym stroju. Jest tylko jede ...

Gwiazda została przyłapana na ściemie.

1 godzinę temu

CGM
Dom, w którym Oasis nagrywali Definitely Maybe, wystawiony na sprzedaż

Dom, w którym Oasis nagrywali Definitely Maybe, wystawiony na sprzedaż

Kultowe miejsce w historii muzyki rockowej

7 godzin temu

CGM
Shawn Mendes prawie spóźnił się na koncert w Londynie przez awarię pociągu

Shawn Mendes prawie spóźnił się na koncert w Londynie przez awarię poc ...

Problemy z dojazdem do O2 Arena

7 godzin temu

CGM
77-letni Alice Coopera zdradził swój sekret długowieczności. To dzięki temu wciąż może koncertować

77-letni Alice Coopera zdradził swój sekret długowieczności. To dzięki ...

W latach 60. i 70. Alice żył jak prawdziwa gwiazda rocka

7 godzin temu

CGM
Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede

Ulubiony ghosthwriter polskiego rapu, podsumowuje kawałek Mesa

8 godzin temu

CGM
Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115

Liczba wrogów 2115 w Krakowie się powiększa.

18 godzin temu