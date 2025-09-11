Dua Lipa oddaje hołd Aerosmith w Bostonie z coverem „I Don’t Want To Miss A Thing”

Szukaj
2025.09.11

Dua Lipa w Bostonie – hołd dla Aerosmith

Podczas swojego koncertu w TD Garden w Bostonie Dua Lipa zaskoczyła fanów, wykonując cover legendarnego utworu Aerosmith „I Don’t Want To Miss A Thing”. Był to pierwszy z dwóch koncertów artystki w tym mieście w ramach trasy Radical Optimism Tour.

Wprowadzając piosenkę, Dua Lipa powiedziała:

„W tej części koncertu każdego wieczoru wykonuję inny utwór lokalnego artysty z miasta, w którym się znajduję. Jestem podekscytowana, ale też trochę zdenerwowana. To zespół powstały w Bostonie, ale dla każdego młodego człowieka uzbrojonego w LimeWire był to pierwszy utwór, który pobrał. To pierwsza wielka power ballada, którą śpiewasz na całego, gdy masz okazję. A do tego film, który cię wzrusza. To jest Aerosmith – 'I Don’t Want To Miss A Thing’.”

 

Hołdy dla lokalnych artystów na trasie Radical Optimism

Podczas trasy Radical Optimism Tour Dua Lipa często wykonuje utwory lokalnych artystów. Wcześniej na scenie pojawili się m.in. Jamiroquai w Londynie, Charli XCX, Neil Finn z Crowded House w Auckland, Kevin Parker z Tame Impala w Sydney oraz Chaka Khan w Chicago.

Sukcesy i życie prywatne Dua Lipy

Artystka niedawno oficjalnie potwierdziła zaręczyny z aktorem Callumem Turnerem oraz otrzymała obywatelstwo Kosowa, będąc uznaną przez prezydenta kraju za „jedną z najważniejszych postaci kultury w historii Kosowa”.

