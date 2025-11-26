CGM

Dredziasty planuje operację zmiany koloru skóry – kontrowersyjna zapowiedź rapera

"Jest to zabieg permanentny"

2025.11.26

W najnowszym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Dredziasty ogłosił, że planuje permanentną operację zmiany koloru skóry. Jego słowa natychmiast stały się tematem numer jeden w środowisku rapowym oraz wśród internautów.

Raper napisał:

„Planuję operację zmiany koloru skóry. Jest to zabieg permanentny. Zabieg, który już na zawsze zmieni moje życie. Zmianę koloru skóry planowałem już od dawna… Jest to zabieg, w którym stanę się na zawsze czarny.”

W dalszej części wpisu dodał:

„Mój Trap Life jest zbyt mocny więc 90% tego co robię, nawet nie wrzucam do internetu. Nie mam żadnego dziecka, a wy sami sobie to dopisaliście – crazy.”

Czy operacja zmiany koloru skóry jest w ogóle możliwa

Deklaracja Dredziastego jest szeroko komentowana, a wielu internautów poddaje ją w wątpliwość. Z medycznego punktu widzenia trwała, radykalna zmiana koloru skóry na ciemniejszą nie jest procedurą, którą oferuje współczesna medycyna estetyczna.

Zmiana pigmentacji skóry zależy od aktywności melanocytów. Istnieją zabiegi rozjaśniające lub wyrównujące koloryt, ale stałe przyciemnienie skóry na poziomie odpowiadającym naturalnej cerze osób czarnoskórych nie jest możliwe bez ogromnego ryzyka powikłań, a nawet w ogóle nie funkcjonuje jako akceptowana procedura medyczna.

Eksperci podkreślają również, że ingerencja w pigment skórny może powodować blizny, przebarwienia i trwałe uszkodzenia.

Deklaracja Dredziastego – prowokacja, performance czy realny plan

W sieci pojawiły się trzy główne teorie:

1. To prowokacja marketingowa – raper już wcześniej stosował kontrowersyjne zagrania, które przynosiły mu duży zasięg.
2. To element artystycznego performance’u – wielu uważa, że może to być wstęp do projektu muzycznego lub wizualnego.
3. Raper mówi poważnie – choć mało prawdopodobne, część fanów traktuje jego deklarację dosłownie.

Pewne jest tylko jedno – Dredziasty ponownie przyciągnął uwagę opinii publicznej i rozpętał ogólnopolską dyskusję.

 

