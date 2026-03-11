Dr. Dre oficjalnie miliarderem. Raper trafił na listę najbogatszych ludzi świata

foto: mat. pras.

Legendarny producent i raper Dr. Dre oficjalnie znalazł się w gronie miliarderów. Magazyn Forbes zaktualizował listę najbogatszych ludzi świata, a po raz pierwszy w historii pojawiło się na niej nazwisko artysty.

Według najnowszych danych majątek Dr. Dre wynosi około 1 miliarda dolarów, co plasuje go na 3332. miejscu w globalnym rankingu miliarderów.

Jeden z najbogatszych artystów hip-hopowych

Sukces finansowy Dr. Dre sprawia, że jest on obecnie drugim najbogatszym artystą hip-hopowym na świecie, ustępując jedynie raperowi Jay-Z.

Na liście najbogatszych muzyków znajduje się również m.in. Beyoncé, z którą Dr. Dre ma podobny poziom majątku. Wśród wszystkich artystów muzycznych zajmuje szóste miejsce.

Imperium finansowe dzięki muzyce i biznesowi

Ogromna fortuna Dr. Dre to efekt nie tylko jego kariery muzycznej, ale także udanych inwestycji biznesowych. Kluczowym momentem było stworzenie marki słuchawek Beats by Dre, która stała się globalnym hitem na rynku audio.

W 2014 roku firma została sprzedana Apple za około 3 miliardy dolarów. Choć sam Dr. Dre otrzymał z tej transakcji około 500 milionów dolarów, sprzedaż była jednym z najważniejszych kroków w budowaniu jego fortuny.

Poza muzyką i branżą technologiczną raper inwestował również w nieruchomości oraz inne projekty biznesowe, co pozwoliło mu stopniowo powiększać majątek.

Dr. Dre nadal aktywny muzycznie

Mimo ogromnego sukcesu finansowego Dr. Dre nie zwalnia tempa w świecie muzyki. Producent nadal współpracuje z artystami i pojawia się w nowych projektach.

Ostatnio raper T.I. zdradził, że Dr. Dre pojawi się na jego nadchodzącym albumie „Kill The King”. W nagraniu zatytułowanym „Where I’m From” mają wystąpić także Anderson .Paak oraz wokalistka Stallone.