Dr. Dre sprzedał rezydencję w Malibu za 16,5 miliona dolarów

Dr. Dre w końcu zakończył sprzedaż swojej luksusowej rezydencji w Malibu po czterech latach na rynku. Nieruchomość położona przy słynnym Pacific Coast Highway znalazła nowego właściciela w prywatnej transakcji, za imponującą kwotę 16,5 mln dolarów.

Początkowa cena i przebieg sprzedaży

Dom wystawiono na sprzedaż w 2022 roku za 20 mln dolarów, jednak ostateczna cena nie osiągnęła tej wartości. Mimo to, 16,5 mln dolarów jest solidnym wynikiem za nieruchomość o powierzchni około 7 000 stóp kwadratowych (ok. 650 m²). Sprzedaż odbyła się poza publicznym rynkiem, co podkreśla ekskluzywny charakter transakcji.

Wnętrza i udogodnienia

Rezydencja oferuje sześć sypialni oraz siedem łazienek. Z wielu poziomów roztacza się panoramiczny widok na Ocean Spokojny. Dom wyposażono w liczne udogodnienia typowe dla życia celebrytów: prywatną siłownię, kominki, przestronne garderoby, łazienki w stylu spa oraz profesjonalne studio nagraniowe. Dzięki temu posiadłość łączy luksusowy komfort z funkcjonalnością miejsca do pracy twórczej jednego z najbardziej wpływowych producentów i raperów w historii hip-hopu.