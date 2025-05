Donald Tusk namawia do głosowania w ciszę wyborczą

Foto: instagram.com/donaldtusk

Trwa cisza wyborcza przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, zaplanowaną na niedzielę. Zgodnie z prawem, od piątku od północy aż do godziny 21:00 w dniu głosowania, obowiązuje zakaz jakiejkolwiek agitacji politycznej. Tymczasem premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych wpis,w którym nawołuje do głosowania.

„Pamiętajcie o głosowaniu!” – Tusk i Eurowizja 2025

– Pamiętajcie o głosowaniu! Justyna Steczkowska już za chwilę w finale Eurowizji! – napisał w sobotni wieczór premier Polski, odnosząc się do udziału Justyny Steczkowskiej w finale Eurowizji 2025.

Choć premier bezpośrednio nie nawoływał do głosowania w wyborach prezydenckich, wielu komentatorów uznało, że użycie hasła „pamiętajcie o głosowaniu” może być uznane za złamanie ciszy wyborczej.

Czy doszło do złamania ciszy wyborczej?

Eksperci w dziedzinie prawa wyborczego podkreślają, że nawet niejednoznaczne sugestie dotyczące udziału w głosowaniu mogą być potraktowane jako złamanie ciszy wyborczej. Choć wpis premiera dotyczył Eurowizji 2025, to w kontekście trwającej kampanii prezydenckiej może on budzić wątpliwości co do intencji.

Reakcje opinii publicznej i komentatorów

W sieci pojawiło się wiele głosów krytyki. Użytkownicy mediów społecznościowych zarzucają premierowi brak rozwagi i próbę obejścia przepisów dotyczących ciszy wyborczej. Inni bronią Donalda Tuska, wskazując, że jego apel dotyczył jedynie głosowania w konkursie muzycznym, nie politycznym.