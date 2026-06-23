Don Toliver wraca do Polski. Gwiazda rapu zagra koncert w Łodzi w ramach „OCTANE World Tour”

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Fani Dona Tolivera mają powody do radości. Nominowany do nagrody Grammy raper i autor tekstów ogłosił kolejne koncerty w ramach swojej światowej trasy „OCTANE World Tour”. Wśród nowych europejskich przystanków znalazła się również Polska. Artysta wystąpi 3 listopada 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi.

Don Toliver rozszerza trasę „OCTANE World Tour”

Po ogromnym sukcesie pierwszej części trasy i wyprzedanych koncertach w Ameryce Północnej, Don Toliver zapowiedział drugi etap tournée pod nazwą „NITROUS”. Obejmuje on 19 nowych występów w USA oraz rozbudowaną trasę po Europie i Wielkiej Brytanii.

Europejska część koncertów rozpocznie się 25 października w Paryżu. Następnie artysta odwiedzi między innymi Szwajcarię, Włochy, Niemcy, Czechy, Polskę, Holandię, Norwegię, Szwecję, Irlandię oraz Wielką Brytanię. Polski koncert odbędzie się 3 listopada w łódzkiej Atlas Arenie.

Album „OCTANE” podbija światowe listy przebojów

Trasa promuje najnowszy, piąty album studyjny Dona Tolivera zatytułowany „OCTANE”. Wydawnictwo okazało się ogromnym sukcesem komercyjnym i artystycznym. Krążek zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia Billboard 200, zapewniając raperowi pierwszy solowy numer jeden w karierze oraz największy debiut albumowy 2026 roku.

Album przekroczył już miliard odtworzeń w Spotify, stając się jednym z najczęściej streamowanych albumów hip-hopowych i rapowych na świecie. Co więcej, wszystkie 17 utworów z płyty jednocześnie trafiły na listę Billboard Hot Rap Songs. Tym samym Don Toliver dołączył do elitarnego grona artystów, którzy dokonali tego historycznego osiągnięcia.

Największą popularnością cieszą się utwory „E85” oraz „Body”, które zdobyły viralową popularność w mediach społecznościowych i serwisach streamingowych.

Kim jest Don Toliver?

Pochodzący z Houston Don Toliver należy obecnie do grona najważniejszych artystów współczesnego hip-hopu. Muzyk zyskał uznanie dzięki unikalnemu połączeniu rapu, R&B oraz nowoczesnych, filmowych brzmień.

Na przestrzeni ostatnich lat wydał szereg sukcesów fonograficznych, w tym albumy „Heaven or Hell”, „Life of a DON”, „Love Sick” oraz „Hardstone Psycho”. Najnowszy projekt „OCTANE” uznawany jest za jego najbardziej ambitne i dopracowane dzieło.

Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Sprzedaż biletów na koncert Dona Tolivera w Polsce została podzielona na kilka etapów:

Przedsprzedaż Artysty – 24 czerwca 2026, godz. 12:00

Przedsprzedaż Mastercard Pekao – 24 czerwca 2026, godz. 12:00

Przedsprzedaż Ticketmaster – 25 czerwca 2026, godz. 12:00

Sprzedaż ogólna – 26 czerwca 2026, godz. 12:00

Dostępne będą również specjalne pakiety VIP, oferujące dodatkowe atrakcje i ekskluzywne doświadczenia dla fanów.

Don Toliver w Atlas Arenie. Jedno z największych rapowych wydarzeń jesieni

Koncert w Łodzi zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń hip-hopowych drugiej połowy 2026 roku. Popularność Dona Tolivera stale rośnie, a jego najnowszy album bije rekordy odsłuchów na platformach streamingowych. Wszystko wskazuje na to, że występ w Atlas Arenie przyciągnie fanów z całej Polski.

Miłośnicy nowoczesnego rapu, trapu i R&B będą mieli okazję usłyszeć na żywo największe hity artysty, a także materiał z albumu „OCTANE”, który już teraz uznawany jest za jeden z najważniejszych rapowych projektów 2026 roku.